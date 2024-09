În iulie, Simona Gherghe s-a bucurat cu familia, cu soțul Răzvan Săndulescu și cei doi copii ai lor, de o vacanță în Paxos, Grecia. Profund mulțumită de tot ce a găsit acolo, prezentatoarea de televiziune le-a dezvăluit atunci fanilor detalii despre relaxarea ei cu familia.

„Nu credeam c-o să-mi mai placă atât de mult o insulă. De vreo 20 de ani, vacanțele înseamnă Grecia. Și am văzut multe insule, dar și alte locuri din Grecia continentală. Aveam topul meu, care tocmai a fost dat peste cap de micuța, cocheta, autentica Paxos.

Am văzut-o acum câteva luni în serialul Maestro în Blue, acțiunea se petrece aici și filmul e plin de imagini cu Paxos. Am început să mă documentez, așa cum fac mereu când călătorim, și iată-ne aici. Și e mult mai frumos decât mi-aș fi imaginat”, spunea ea pe Facebook.

Simona Gherghe, despre întâlnirea cu Kate Hudson

Acum, Simona Gherghe a revenit și a dezvăluit totul despre întâlnirea neașteptată pe care a avut-o la plajă cu actrița Kate Hudson. „Cum o fi să stai la plajă și, la câteva șezlonguri mai încolo, s-o vezi pe Kate Hudson? Stai, ce? KATE HUDSON?! Asta se întâmplă dacă mergi în Paxos. Eu v-am spus că insula e specială.

Așadar, o văd. Îi spun și lui Răzvan. Nu mă crede. N-are cum. Era cu un grup de prieteni, veniseră pe un iaht, mâncaseră la aceeași tavernă de pe plajă. Vreo oră ne-am tot întrebat dacă să îndrăznim, să nu-ndrăznim… argumente pro și contra. Le-am povestit și copiilor, s-au minunat și ei (mai ales Ana).

Până la urmă, am zis s-o facem. Era trecut de 7 seară, mai rămăseserăm doar noi patru și grupul lor. Cu un amestec de emoție și jenă să n-o deranjez, am rugat-o să facă o poză cu noi, dacă nu cerem prea mult. Cu zâmbetul acela fermecător, pe care îl știți din filme, nu numai că a acceptat, dar a și complimentat-o pe Ana și a schimbat câteva vorbe cu ea.

Și Kate are o fetiță cam de aceeași vârstă. E frumoasă, caldă, naturală. Și tare bucuroși am fost c-am întâlnit-o în realitate. Fotografiile sunt făcute la sfârșitul lui iulie. N-am postat atunci că n-am vrut să-i stric vacanță. P.S. Superstarul familiei, Vlad, a refuzat să apară în poză😃 Nu știe el ce-a pierdut, o să înțeleagă mai târziu🤦‍♀️”, a dezvăluit vedeta în mediul online. Tot acolo a și postat câteva poze cu actrița, care apare cu șapcă pe cap și îmbrăcată în costum de baie.

Cine e Kate Hudson

Kate Hudson s-a născut într-o familie renumită, fiind fiica iconicei actrițe Goldie Hawn și a muzicianului-actor Bill Hudson. Ea s-a născut pe 19 aprilie 1979, în Los Angeles, California, un loc sinonim cu industria filmului. Crescând într-un mediu artistic, nu a fost de mirare când, la doar 11 ani, a început să arate interes pentru actorie. Sprijinită de mama sa și de tatăl vitreg, Kate Hudson a făcut primii pași pe scenă, demonstrând că este o forță.

Cariera lui Kate Hudson a cunoscut o ascensiune fulminantă la începutul anilor 2000, odată cu rolul său în filmul „Almost Famous“ (2000). Interpretarea carismaticului personaj Penny Lane i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Premiile Oscar, anunțând sosirea unei noi vedete pe scena cinematografiei internaționale. Talentul său natural și capacitatea de a se pierde în rolurile pe care le interpretează au făcut din Hudson un nume de referință în industria filmului.

