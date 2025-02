Chiar în ziua în care s-a retras, fostul număr 1 mondial a stat de vorbă cu jurnaliștii de la site-ul 30-0, cărora le-a dezvăluit că vrea să învețe să joace golf și că se gândește la momentul în care va deveni mamă, deoarece își dorește să aibă copii.

Vrea să învețe să joace golf

„Eu sunt o persoană emotivă, am emoții și când merg la o petrecere. Nu mi-e teamă, adică am senzația că o să mă descurc. Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut. Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport.

Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă. Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri”, a spus Simona Halep pentru sursa citată.

Marea sportivă, care a fost căsătorită în trecut cu Toni Iuruc, de care a divorțat între timp, a mai afirmat că speră să își întemeieze o familie frumoasă, deoarece acesta este cel mai mare vis al ei în acest moment.

„Trebuie să fiu capabilă să îmi fac o viață frumoasă și fără sport, pentru că am o viață lungă înainte. Am doar 33 de ani și vorbesc de parcă am vreo 80. Dar așa i-am trăit, i-am trăit foarte intens, cu foarte multă epuizare, cu consum emoțional. Acum sper să reușesc să-mi fac o familie frumoasă. E tot ce-mi doresc. Cred că asta e cel mai important”, a mai spus Simona Halep.

