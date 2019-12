Simona Pătruleasa a fost învățătoare înainte de a ajunge în televiziune. A ajuns vedetă din întâmplare

De Andreea Romaniuc Archip,

Simona Pătruleasa a avut un traseu profesional unic. Și-a început cariera de învățătoare în orașul natal, Râmnicu Vâlcea, și a continuat-o în Capitală, ca mai apoi să ajungă vedetă de televiziune, dintr-o întâmplare.

Prezentatoarea știrilor Kanal D a venit în București când avea doar 21 de ani, iar 9 ani mai târziu debuta în televiziune.

„A fost o întâmplare, nu mi-am dorit, nici nu m-am gândit. Am făcut într-o vară un curs de televiziune, dar l-am făcut așa, ca să-mi umplu timpul într-un mod plăcut. Nu mă gândeam că o să ajung să lucrez în domeniul acesta. La un moment dat, am aflat de la un prieten că se face un casting la o anumită televiziune. Mi-a luat două săptămâni să mă hotărăsc să mă duc și după ce m-am dus, cam la două săptămâni m-au chemat. În momentul în care m-am prezentat la casting, nu mai lucram în învățământ”, a declarat pentru Libertatea Simona Pătruleasa.

A predat doar doi ani

Vedeta Kanal D a avut activitate la catedră și în Capitală, dar pentru o perioadă scurtă, din cauza sistemului care nu i-a fost pe plac. „În București am predat foarte puțin, doi ani, pentru că eram detașată. Mă rog, în învățământ, din păcate, există și posibilitatea asta a detașărilor, ceea ce nu prea e în regulă pentru copii. Eram detașată, am pierdut detașarea respectivă și nu am mai lucrat. Pur și simplu, de la un an la altul se întâmplă aceste detașări. Dacă nu ești definitiv pe un loc în învățământ, se întâmplă ca în anul următor să fie altcineva detașat pe locul respectiv. Poate cu pile, poate nu, nu mai țin minte exact cum s-a întâmplat”, ne-a spus Simona Pătruleasa.