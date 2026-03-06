Rețetă de mucenici moldovenești ca la mama acasă. Ce ingrediente folosește food-blogger-ul Simona Trușcă

Food-blogger-ul Simona Trușcă propune o variantă simplă, ușor de făcut acasă, chiar și atunci când nu ai foarte mult timp la dispoziție. Rețeta este potrivită pentru o porție generoasă de mucenici dulci, parfumați și gata în scurt timp.

„Mucenicii sunt unul dintre deserturile care îmi amintesc de copilărie. Îmi place varianta rapidă, cu multă nucă și scorțișoară, pentru că este aromată și se face foarte ușor acasă”, a spus Simona Trușcă.

Ingrediente

Pentru aluat

500g făină (200g făină albă + 300g făină integrală)

300g lapte călduț (nu fierbinte)

2 gălbenușuri

50g zahăr

2 plicuri zahăr vanilinat

jumătate de linguriță sare

1 plic drojdie uscată

coaja de la o lămâie

50g unt topit

Pentru uns

2 gălbenușuri de ou

5 linguri de lapte

Pentru sirop

200g lapte

30g zahăr

1 esență de rom

Pentru servire

5 linguri de miere

100 g nucă măcinată

Mod de preparare

Pentru început se pregătește aluatul. Laptele călduț se amestecă cu zahărul și drojdia, apoi se adaugă ouăle, untul, aromele și coaja de citrice. Se încorporează făina și sarea, iar compoziția se frământă până devine un aluat elastic.

Aluatul se lasă la dospit până își dublează volumul. După ce crește, se împarte în bucăți egale care se rulează sub formă de șnururi și se modelează în cifra opt, forma tradițională a mucenicilor.

Bucățile se așază într-o tavă și se coc în cuptor până devin aurii. Între timp se pregătește siropul, amestecând laptele cu zahărul și esența de rom. După ce mucenicii s-au răcit puțin, se ung cu sirop, apoi cu miere și se presară din belșug nucă măcinată.