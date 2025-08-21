În ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025, Radu Vâlcan a anunțat-o pe concurenta Bianca Dan că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea. Imaginile pe care le-a văzut cu Marian Grozavu și ispita Teodora Racoș i-au adus multă durere.

Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce privea filmulețele de pe tabletă. Un lucru este cert, concurentul a depășit o limită impusă de cea alături de care a venit în Thailanda, scrie a1.ro.

Bianca Dan, deranjată de atitudinea lui Marian Grozavu

Ea a fost deranjată de apropierea dintre Marian Grozavu și Teodora Racoș. Mai mult, acesteia nu i-a plăcut nici faptul că iubitul ei îi acordă atât de multă atenție ispitei feminine. De asemenea, Bianca Dan a punctat un detaliu neașteptat. Aceasta a dezvăluit că iubitul ei nu a fost niciodată atât de fericit cu ea precum este în preajma Teodorei Racoș. Lacrimile curgeau pe fața ei în timp ce privea imaginile.

„Mi-am dat seama din prima că are o atracție pentru ea. Am plâns pentru că îl vedeam fericit, cu mine nu l-am văzut niciodată atât de fericit. Evită, probabil nu vrea să se vadă că o place. (…) Încearcă să o cunoască, el întreabă ce îl interesează pentru viitor. Nu am cum să mă mint, cam asta îl interesează.

Nu îmi aduc aminte ultima oară când l-am văzut atât de energic și bucuros, e vizibil! Nu mă așteptam! Nu îl înțeleg, nu pot să-l înțeleg. Bine, ai întâlnit pe cineva care îți place, dar n-ai venit singur aici. Și nu merit! Pe mine m-a uitat complet! Nu-l condamn, doare, e normal să doară”, a spus Bianca Dan.

Marian Grovazu e naiv?

„Îmi doresc să fie și el o dată în viața lui asumat! Dacă era oricare altă fată, nu mă deranja. El s-a implicat foarte mult. Am impresia că e naiv uneori, eu întotdeauna am încercat să-l fac să deschidă ochii, dar degeaba. Se vede că o place, îl cunosc. Este naiv! Îl fac astea cum vor ele, m-am luptat cu el și i-am spus că este bleguț”, a mai continuat ea să zică.

„Eu nu mai am răbdare până se termină, vreau să vorbesc cu el!”, a mai zis tânăra la un testimonial. Ajunsă la vilă, ea a concluzionat:. „Cred că dacă ea ar face un pas, el nu ar da înapoi!”.

Povestea de iubire dintre Bianca Dan și Marian Grozavu

Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât să totul să se lege și să fie de durată!

Așa cum pe plan profesional și-au găsit sprijinul unul în celălalt, își doresc să simtă că încrederea lor poate fi totală și pe plan personal. Au decis să-și deschidă inima și să vină la Insula Iubirii pentru a trece prin cea mai mare provocare. Aflați într-un domeniu care le fură mult din timpul de care dispun, cei doi realizează că au nevoie de o pauză, de acel moment când să fie doar ei.

Poate fi perioada în Thailanda, exact ce le trebuia pentru a-și da seama ce trebuie să schimbe în programul lor? Au cei doi un viitor, așa cum își doresc, împreună? Pot găsi răspunsurile de care au nevoie și să-și dea seama că absolut orice problemă pe care au resimțit-o poate fi depășită? Vor pleca împreună sau separat?