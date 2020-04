De Livia Lixandru,

După ce zilele trecute Smiley a intrat live pe Facebook, cu Gina, în ziua de Paște, acesta a publicat prima imagine cu ei împreună.

“Paște fericit! Pace și liniște! Să ne vedem cu bine, curând, sănătoși și plini de viață! Reînviere”, a scris Smiley în dreptul imaginii.

“Super cuplu Ginuța ești The Best și Andrei e The smiley!!!!! Sărbători binecuvântate!”, /“Prima poză pe care o văd cu amândoi!!! /Vă admir mult pe fiecare și acum ca un cuplu! Sunteți deosebiți și sper să rămâneți frumoși în suflete împreună! Paște fericit!”, au fost câteva din comentariile primite din partea fanilor.

