Smiley este singurul antrenor care a rămas din primul sezon până în prezent la „Vocea României”. Avea doar 28 de ani când a primit propunerea de a face parte din echipa show-ului de la PRO TV. Cântărețul filmează de fiecare dată cu drag pentru acest proiect și este încântat că a rămas cel mai longeviv antrenor din echipa show-ului.

„Este al unsprezecea sezon. Din primul sezon nu mai știu. Prima zi de filmare din sezonul ăsta a fost bună. A doua a fost mai grea, am avut niște probleme de sănătate, nu m-am simțit foarte bine, dar în rest a fost bine”, a spus soțul Ginei Pistol pentru playtech.ro.

Cântărețul își amintește că Mona Segall i-a propus să intre în acest proiect, după ce l-a văzut la „Românii au talent” alături de Pavel Bartoș. Smiley își amintește că la început era intimidat de Loredana Groza și Horia Brenciu.

„Mona Segall m-a chemat. Eu deja făcusem primul sezon de la Românii au talent cu Pavel (Bartoș – n.r.). Atunci nu se știa de The Voice. Era un singur sezon făcut în Olanda. Și noi am fost a doua sau a treia țară care a luat formatul acesta.

Mona mi-a spus: «Vrem să facem o emisiune care se numește Vocea României». În momentul în care am auzit că se numește Vocea României, am zis: «Da, vreau». După care mi-a spus că o să fiu cu Loredana Groza, cu Horia Brenciu, cu Marius Moga. Eram așa: «Eu sunt cel mai tânăr? Ce să fac eu acolo?».

Eram cam de vârsta lui Theo când am început treaba asta. Și eram ușor intimidat de Loredana Groza în primul rând, de Horia Brenciu. Erau oameni cu mult mai multă experiență. Dar pentru că eu eram și artist, și producător, și compozitor, făcea sens să fiu acolo, să dezvolt artiști.

M-am bucurat foarte tare că am avut ocazia asta și că încă sunt aici. Îmi place atât de mult proiectul ăsta, încât mi-aș dori să nu se termine niciodată, o să vedem cum o să fie.”

În timp ce antrenorii de la „Vocea României” s-au schimbat de-a lungul sezoanelor, Smiley a explicat de ce el a ales să rămână:

„Da, eu am rămas pentru că îmi place foarte mult emisiunea. Îmi place formatul acesta, e ceva ce eu fac de mai bine de 20 de ani în viața reală și cumva se transpune în emisiunea asta”.

Ce a observat Smiley la fiica lui

Se pare că micuța Josephine, în vârstă de 2 ani, începe să îi calce pe urme tatălui ei. Fiica artistului și a Ginei Pistol cântă și dansează prin casă. „Sigur are talent muzical, are o ureche muzicală foarte bine dezvoltată. Dansează, are un simț muzical foarte bine dezvoltat din cât am văzut eu”, a spus Smiley pentru sursa mai sus-menționată.

De asemenea, artistul a adăugat: „Ce o să vrea ea să facă, eu o să o susțin”.