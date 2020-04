Smiley face bani de la 15 ani: „Luam cam un milion de lei vechi pe un instrumental pentru diverse trupe”

De Andreea Romaniuc Archip,

Smiley a fost un adolescent creativ, care a reușit să-și transforme rapid hobby-ul într-un job, care îi furniza venituri constante.

„Îmi amintesc că cea mai mare bucurie a fost când, în copilărie, am primit cadou din partea părinților mei o chitară. Acesta a fost începutul drumului meu și momentul de bucurie supremă de care îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri. Pe la 15 ani, când mama mi-a cumpărat un calculator, am început să fac instrumentale pentru diverse trupe și așa au apărut și primii bani. Îmi amintesc că luam cam 1 milion de lei vechi pe un instrumental”, a declarat, pentru Libertatea, Smiley.

Prima investiție s-a dus pe apa sâmbetei

Andrei Tiberiu Maria alias Smiley și-a dorit să fie independent și a făcut economii pentru a-și achiziționa ceea ce își dorea, fără să apeleze la sprijinul financiar al părinților. Deși și-a îndeplinit visul la acea vreme, a învățat totodată și o lecție.

„Am strâns ban pe ban, ca să-mi cumpăr o pereche de adidași de firmă pe care mi-o doream, dar care costa o grămadă. Am reușit să mi-i cumpăr și îmi amintesc că i-am pierdut după doar 2 zile de purtat, la bazin, mi-au dispărut pur și simplu. Atunci am înțeles că nu merită să investești mulți bani în lucruri. Nici atunci, și nici acum, lucrurile palpabile nu mi-au adus cea mai mare bucurie. Cele mai mari emoții și bucurii le am când reușesc să fac o piesă care îmi place, când ascult o piesă tare, după un concert în care oamenii se simt bine cu muzica mea sau când o compoziție a unui artist în care cred din echipa mea îmi place atât de mult încât râd sau plâng de unul singur”‘, ne-a mărturisit cântărețul.

Nu a uitat de unde a plecat

Deși azi este celebru, se bucură de succes și de un statut financiar de invidiat, Smiley nu a uitat de unde a plecat și le este recunoscător persoanelor care i-au fost alături la început de drum, când a avut nevoie de susținere.

„Sunt mulți oameni cărora le datorez ceea ce sunt azi, de la părinți, profesori, prieteni, oameni care au crezut în mine înainte ca eu să cred, persoane din industrie care m-au implicat în proiecte mari și m-au făcut vizibil, persoane care îmi ascultă muzica și care cumpără albumele mele și bilete la concertele pe care le fac, colegi care își dedică ore bune din viață pentru a face ca visurile mele să devină realitate, artiști care prin harul lor mă fac să-mi dau seama care mi-e sensul și bucuria în viață.

Nu pot să numesc doar câțiva, sunt nenumărați pe care îi număr în gând de multe ori, care sunt parte din trecutul, prezentul și viitorul meu și cărora le mulțumesc mereu prin viu grai sau prin lucrurile pe care le fac”‘, a povestit, Smiley, pentru Libertatea.