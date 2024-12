Luna decembrie e o lună importantă pentru Gina Pistol. Anul acesta, pe 9 decembrie, Georgeta Pistol pe numele ei din buletin, și-a sărbătorit ziua de naștere, a împlinit 44 de ani. Împlinită atât pe plan personal, cât și profesional, ea a recunoscut într-un interviu pentru Cancan:

„Începând cu 1 decembrie, 6 decembrie, 9 decembrie, pe urmă vine Crăciunul, e o lună ca pentru toate mamele, toate femeile, că noi suntem foarte active în luna decembrie”, a spus Gina Pistol, care a primit cel mai frumos cadou de ziua ei de la fiica Josephine și de la soțul Smiley, alături de care a fugit o noapte de acasă.

Gina Pistol: „Am mâncat o cină așa în doi, după care am luat Calea Victoriei la pas”

Au petrecut ziua ei romantic, au luat cina la un restaurant, iar apoi au înnoptat în oraș. „Fiică-mea a făcut un videoclip prin care mi-a spus «Mami, te iubesc!» și dansat, a schimbat mai multe ținute. Și cu soțul meu am mers pe 8 seara, am mâncat o cină așa în doi, după care am luat Calea Victoriei la pas și am rămas în oraș în seara aia. Nu ne-am întors acasă. Nu vă pot da chiar toate detaliile”.

Când au timp, Smiley și Gina Pistol obișnuiesc să aibă escapade în doi pentru a-și menține relația. „Am plecat și doar noi doi în câteva vacanțe, dar nu foarte des, pentru că Andrei este foarte ocupat cu cântări prin țară, ba filmări. Când este el puțin mai liber poate am eu filmări și atunci când prindem un pic de timp liber alegem să plecăm doar noi doi, cu toate că de cele mai multe ori plecăm noi trei. Dar face bine cuplului să plecăm și noi doi”, a zis ea.

„Este sănătos pentru căsnicia noastră să facem asta”, a mai completat Gina Pistol pentru Cancan.

Având în vedere că e prezentatoare la MasterChef, Gina Pistol a fost întrebată și cât de pricepută e în bucătărie și ce preparate gătește acasă. „Salata orientală, salata boeuf. Nu mă bag la sarmale, acolo este domeniul mamei. Și mai fac niște gogoși foarte bune, un pui indian pentru soțul meu și cam ce mai gătesc pentru fii-mea. Fac o banana bread delicioasă. Cam tot ce îmi propun să fac iese foarte bun. Doar că neavând timp, nu prea îmi propun des să fac”, a spus ea.

Gina Pistol e și la Vocea României 2024

Gina Pistol e la Vocea României 2024. În edițiile live, care au început pe 6 decembrie, ea le aduce telespectatorilor reacțiile emoționante ale concurenților care vor urca pe scenă. Astfel, ea e colegă cu soțul ei, cu Smiley, care rolul de antrenor, dar și cu Theo Rose și Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

Totodată, Gina Pistol i-a luat locul Alinei Ceușan. La Vocea României 2023, vedeta a avut acest rol în show-ul de talente de la Pro TV. „Această nouă experiență TV vine la pachet cu entuziasm, în primul rând, pentru că vorbim de Vocea României și de elementul de noutate pentru mine – ideea de LIVE. Atunci când am plecat spre Tenerife, pentru Love Island, am primit câteva sfaturi valoroase de la Pavel Bartoș și mă bucur să fac acum parte din echipa Vocea României și să ducem mai departe talentul vocal în România. Vor fi trei săptămâni încărcate de emoție, așa că vă așteptăm în fața ecranelor să o trăiți 100% alături de noi”, declara Alina Ceușan anul trecut, când a primit noul rol, care acum i-a fost dat Ginei Pistol.

