În urmă cu câteva zile, Smiley, Gina Pistol și Josephine s-au îmbarcat în avion cu destinația Los Angeles. Pentru artist nu e prima dată acolo, Smiley a mai călătorit în L.A. tot în scop profesional, așa cum se întâmplă și acum.

Pe Instagram, cântărețul a postat un clip video în care a surprins primele clipe în L.A., casa în care locuiesc acolo, prima vizită la studioul de muzică unde merge, dar și secvențe cu Gina Pistol și Josephine, care se bucură de vacanță.

Smiley: „Am mers să vedem studioul în care vom lucra”

„Am plecat iar la plimbare, de data asta în Los Angeles. Zbor lung, aterizare perfectă, am mers direct la căsuța pe care am închiriat-o. Frumoasă, cochetă, fix ce ne trebuie. A urmat un somn lung și binemeritat. A doua zi am mers să vedem studioul în care vom lucra și vă spun cu mâna pe inimă că arată și sună fantastic. Noua noastră casă în L.A”, a povestit Smiley, bucuros de escapada cu familia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări Moment critic în Ucraina: conflictul Zalujnîi-Zelenski atinge apogeul, într-un moment în care armata se confruntă cu „o foame de muniție”

„După asta, Gina m-a scos la cumpărături că nu aveam de niciunele. Primele zile aici chiar au fost frumoase: soare, cald, 24 de grade, așa că am profitat din plin.

Venice Beach e neschimbată, superbă, colorată, plină de viață, iar fiica a intrat imediat în spiritul locului, adică dans, voie bună și libertatea de a fi și de a te exprima liber… Hai că eu cred că va fi o serie mișto, stați pe aproape că va urma”, a spus Smiley, pe Instagram.

Smiley revine la Pro TV în curând

„Românii au talent”, sezonul 14, începe la Pro TV pe 9 februarie. Prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș au făcut dezvăluiri despre emisiune, abia așteaptă ca show-ul să ajungă pe micul ecran.

Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, de la masa juriului, alături de Pavel Bartoș și Smiley din culise, așteaptă cu nerăbdare să împărtășească cu telespectatorii momentele oamenilor obișnuiți care se vor transforma în eroi ai întregii țări.

Recomandări ISTORICUL DE CORUPȚIE LA CJ PRAHOVA. Înainte de Iulian Dumitrescu, alți doi șefi de Consiliu au avut probleme penale: Florin Anghel și Mircea Cosma, condamnați la închisoare pentru corupție, scăpați prin prescriere

„Mai e ceva imposibil? Eu nu mai cred așa ceva, cel puțin nu când mă gândesc la talentul românilor și la scena asta magică de la «Românii au talent», pe care mereu se întâmplă câte ceva de ne lasă cu gura căscată.

Pe 9 februarie începe sezonul cu numărul 14 al «Românii au talent», iar noi îl simțim ca pe un fel de Revelion pentru programele și producțiile TV. Eu, ca de obicei, o să mă sprijin pe Pavel atât la emoții intense, cât și la râs și adrenalină. Și tot împreună o să dăm ocol butonului auriu până o să-l și apăsăm de vreo două ori, pentru că pur și simplu uneori n-ai cum să te abții! O să vedeți!”, a spus Smiley înaintea lansării.

Urmărește-ne pe Google News