Daria Maria Diaconu

Snoop Dogg, în vârstă de 48 de ani, pregătește un album cu melodii liniștitoare, dedicat copiilor.

Potrivit Mediafax, albumul se va numi „Lullaby Renditions of Snoop Dogg”. Acesta va include varienate „calme” ale unor hituri precum „Drop It Like It’s Hot”, „sensual Seduction” și „Gin and Juice”.

Noul album al lui Snoop Dogg urmează să fie scos pe piață în data de 6 decembrie. O versiune pe vinil a fost deja lansată cu ocazia „Record Store Day – Ziua Magazinelor Muzicale.

