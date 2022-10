Sofia Vicoveanca de la poeziile pe care încă le mai scrie la „navigarea” pe Facebook, de la nunți la care încă mai cântă la enumerarea obiectelor din la fel de celebra sa traistă moldovenească.

„Dacă vedeați cum băteau indienii din picioare la nuntă”

Apreciata cântăreață de muzică populară a fost invitata emisiunii „La cină cu Ionela Năstase”, la Digi 24, și i-a povestit jurnalistei că încă mai șofează. La 81 de ani. Chiar a fost interpelată de un fan.

„M-a întrebat: « Nu vindeți mașina?», «De ce?», «Păi vârsta…», «Ce vârstă…». Îmi zice lumea că nu arăt anii. Am fost deunăzi la o nuntă în Bucovina, 1.600 de suflete. Acum o lună am fost în Scoția, mireasa din Rădăuți, mirele din India. Dacă vedeați cum băteau indienii din picioare! Urmează să plec în Irlanda, apoi la Roma și, dacă dă Domnul, după Sfântul Nicolae, la Oslo. Românilor de afară le e dor de casă. Joacă, sunt bucuroși, dar le vezi grija, amarul și dorul”, s-a destăinuit Sofia Vicoveanca.

Ce face când o „pălește” o idee

Cu ce se mai îndeletnicește Sofia Vicoveanca în afara scenei și a reprezentațiilor artistice? „Mai scriu poezie, să nu-mi bată urâtul la ușă. Am apelat la poezie când mă pălește vreo idee. Și desenul. Cineva mi-a propus să… Nuuu, eu sunt cântăreață. Lângă cine să stau eu în librărie?! Sunt doar cântăreață. Mai dezleg integrame, mă ține trează. Și citesc mult. Mai am 130 de ghivece de flori, stau de vorbă cu ele. Am patru camere, decomandate, pline cu flori”, a povestit artista.

Dar este racordată și la lumea contemporană: „Sunt măritată cu Facebook-ul. Știu să blochez și să ies din grupuri. «Doamnă, când nu postați, mă gândesc că ați pățit ceva», mi-a zis cineva. Pun periodic câte o urare, o poezie, ceva. Mai dau și eu like, o inimioară, o floricică”.

Bancnota pentru ciocolată de la un bătrânel

Totodată, Sofia Vicoveanca a povestit ce are în traista de care nu se desparte nici pe scenă, nici la diverse emisiuni la care este invitată. „În traistă am și telefonul, și cheile, și o bancnotă de 10 lei. Plus medicamente, nu pentru mine, dacă doare pe cineva capul, plus machiaje”, a spus cântăreața.

Steaua muzicii populare românești a explicat proveniența bancnotei de 10 lei, pe care i-a arătat-o Ionelei Năstase, împăturită într-un plic de plastic: „A venit la mine un bătrânel: «Dumneata ai cântat cândva la fata mea la nuntă!». Și-mi lasă 10 lei: «Să-ți cumperi o șucalată» (n.red – regionalism pentru ciocolată). Atunci am spus, celor din jur: «Oameni buni, domnul mi-a adus 10 lei ca să-mi cumpăr o ciocolată. Cred că dumnealui are mai mare nevoie de banii aceștia decât mine, dar vă jur că, atât timp cât voi trăi, acești bani vor rămâne în trăistuța mea». Am avut nevoie de bani că mai rămân fără pâine în casă, dar nu i-am luat să-i cheltui”.

