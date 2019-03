În vârstă de 77 de ani, artista, una dintre cele mai autentice și conservatoare soliste din muzica populară, nu contenește să-l alinte pe Vlad Micu, băiatul său, un bărbat trecut de a doua tinerețe și la rândul său tată a două fetițe.

”Dacă am realizat ceva în viață, este că Dumnezeu mi-a îmbogățit sufletul dăruindu-mi un pruncuț. Este un copil dăruit! Indiferent cât trăiesc, indiferent câți ani are copilul, pentru mine el rămâne pruncul meu, tot copil, pentru totdeauna. Aveam mulți ani de căsnicie și nu era nici un semn că voi fi mamă. În anii 70, când a fost prima mare inundație în Ardeal – atunci s-a văzut generozitatea românilor, unii au ajutat cu bani, alții, cu produse -, a apărut o listă a copiilor rămași orfani sau rătăciți în urma potopului, cine își dorește să înfieze un copil. Sfătuindu-mă cu soțul meu, Victor, Dumnezeu să-i odihnească sufletul, căci nu-i clipă să nu-l regret, ne-am înscris să luăm o fetiță de 3-4 ani. Am fost a 24-a pe listă și singura familie fără copii”, și-a început interpreta povestea.

Sofia Vicoveanca s-a chinut mult să aibă copii «Aveam mulți ani de căsnicie și nici un semn că voi fi mamă»

”Până la urmă, nu s-au mai dat copiii, unii au fost găsiți de părinți, alții au mers în leagăne, dar după o lună, am simțit că voi avea copilul meu. Venirea lui pe lume mi-a schimbat destinul, mi-a coborât glasul cu o terță. Eram mezzo și am ajuns la bas, glasul pe care-l ascultați și dumneavoastră de atunci. Dumnezeu mi-a ascultat ruga și nu-i clipă să treacă fără a-i mulțumi cu întreaga ființă”, ne-a mărturisit Sofia Vicoveanca.

