Sore, în vârstă de 34 de ani, a fost mereu discretă cu viața sa personală. În urmă cu un an, artista anunța că s-a despărțit de tatăl fiicei sale, avocatul Mircea Julean, după o relație de 8 ani. Au decis să o ia pe drumuri diferite, dar să păstreze o relație civilizată de dragul copilei lor.

La nunta lui Smiley cu Gina Pistol, Sore și-a făcut apariția alături de Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache. La momentul respectiv s-a speculat că cei doi ar forma un cuplu și niciunul nu a negat idila. Acum, într-un interviu pentru viva.ro, Sore a mărturisit că nu sunt prea multe de spus despre legătura pe care a avut cu fostul cumnat al Deliei Matache. De asemenea, ea a recunoscut că au ieșit împreună la câteva întâlniri.

„Nu prea e nimic de spus, eram doi oameni singuri, care au ieșit la câteva întâlniri. Presei i-a plăcut să înflorească, dar mă așteptam”, a spus Sore.

În prezent, Răzvan Miheț are o nouă relație și a fost surprins alături de noua iubită. Oana Matache este într-o relație cu Radu Siffredi, care nu a fost acceptat din prima de mama artistei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări REPORTAJ. ZIUA CEA MAI LUNGĂ A LUI LAURENȚIU. Confundat cu unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, încătușat și bătut, bărbatul din Dolj vrea acum să dea Poliția în judecată: „Mă împrumut de bani, dar nu-i las!”

„Nu cred în dragoste la prima vedere”

Cântăreața recunoaște că este selectivă atunci când vine vorba despre partenerul ei și nu crede în dragoste la prima vedere. „Nu cred în dragoste la prima vedere, cred că putem percepe energia celuilalt din prima, iar acea impresie cântărește foarte tare. Pentru mine, combinația ideală e formată din compatibilitate energetică, conexiune mentală și emoțională. Altfel spus, apreciez oamenii, în general, care au inteligență emoțională, nu au teamă de a fi vulnerabili, oamenii care au ceva de spus, cu care comunicarea se desfășoară lejer. E cel mai frumos să te simți liber în compania cuiva, nu crezi?”, a spus Sore în interviul pentru revista VIVA!.

După despărțirea de Mircea Julean, Sore a considerat că este momentul să își acorde ei mai mult timp. „Mi se pare necesar ca, după orice separare, de orice formă, să îți aloci timp ție, ca individ. În primul rând, ca să procesezi, să integrezi experiența pe care tocmai ai încheiat-o, iar timpul îți dă perspectiva înțelegerii: înțelegerea a ceea ce nu a funcționat, a ceea ce îți dorești, a ceea ce poți oferi. Eu am luat toți pașii foarte firesc și sunt bucuroasă că am procedat așa”.

Recomandări La SRI, nicio demisie după fuga lui Cherecheș? Pentru că avem servicii peste tot, iar unii zburdă prin vămi de fiecare dată când cade verdictul

Sore și Mircea Julean s-au despărțit după 8 ani de relație

În luna iunie a anului trecut, Sore a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Mircea Julean, bărbatul cu care are o fetiță. Invitată la podcastul lui Jorge, cântăreața și-a luat inima în dinți și a vorbit despre separarea de partenerul ei.

Nu a suferit în urma despărțirii, pentru că spune că povestea lor de dragoste deja se consumase, iar separarea era inevitabilă. Sore are numai cuvinte de laudă la adresa fostului iubit și spune despre Mircea că este un tată exemplar.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. Din momentul acela încoace suntem amândoi foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a declarat Sore, în podcastul „Vorba lu Jorge”, potrivit unica.ro.

Sore a adăugat că pentru Erin, Mircea este un erou. „Și are dreptate. El pentru ea este ireproșabil”, a mai adăugat cântăreața. „Noi astăzi suntem prieteni mai buni decât înainte. Ne înțelegem mai bine decât ne înțelegeam înainte. Așa cum privesc eu, lucrurile sunt mai bine decât erau”, a completat Sore.

Urmărește-ne pe Google News