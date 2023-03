Oana Matache a anunțat recent s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Răzvan Miheț. Ea nu a dat foarte multe detalii despre motivele divorțului, însă deja s-a afișat alături de noul iubit, Radu. Sora Deliei este total schimbată și a luat-o prin surprindere chiar și pe mama ei. Gina Matache nu vrea să audă sub nicio formă de această relație și consideră că noul iubit al fiicei sale nu este un bun exemplu pentru nepoții ei.

De asemenea, mama Oanei Matache îl susține pe Răzvan Miheț, despre care spune că este un tată exemplar pentru cei doi copii. Gina Matache susține că ea întotdeauna a văzut numai lucruri frumoase în căsnicia fiicei sale cu Răzvan și nu și-a imaginat vreodată că între ei ar exista probleme.

„Niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri”

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o facă de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte!

Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a spus Gina Matache conform WOWbiz.

Mama Oanei Matache nu e de acord cu noul iubit al fiicei sale

Mama Oanei își dorește ca fiica sa să se împace cu Răzvan Miheț, despre care spune că are principii sănătoase și că este un tată exemplu. De asemenea, aceasta a precizat că Oana nu a divorțat. Din spusele Ginei Matache, fiica sa refuză să comunice și are un comportament care ar lăsa de dorit.

„Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează! (…)

„Exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici”

E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie.

Voiam și alte păreri pentru că mă depășește. Da, aveți dreptate și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede, sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni! Probabil doare ce zic, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divortați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă lasă de dorit. Pe mine mă bucură că am vorbit”, a transmis Gina Matache.

