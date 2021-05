Sorin Pușcașu a spus adevărul despre problemele de sănătate dobândite la „Survivor România”

„Eu am venit cumva șubred în această competiție, iar situația mea s-a agravat. Spre final am reușit să fac un RMN, iar, din păcate, rezultatele nu au fost bune. Am meniscul fracturat, am un tendon aproape să se rupă, iar la rotulă am o problemă din naștere.

Dacă mi-aș reveni cu genunchiul și m-ar chema din nou, aș accepta fără să ezit. Orice aș spune eu acum, sunt sigur că nu aș fi văzut bine.

Eu nu am venit în această competiție să câștig, dacă aș fi câștigat, era un bonus. Lumea mă acuză că am făcut strategii să rămân până la final.”, a declarat Sorin, la Teo Show.

Citeşte şi:

Concursul „de fațadă” de la MAI, documentat de Libertatea, a fost invalidat. „Mi-am recăpătat încrederea în instituțiile statului”

Avioanele din Belarus, interdicție în spațiul aerian al UE. Ce alte sancțiuni au adoptat liderii UE împotriva regimului Lukașenko

Când presa ajunge să fie chemată la parchet, după o simplă plângere a unui primar, mie îmi iese un singur mare vinovat pentru asta: DIICOT

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

Playtech.ro IREAL! Cum a pierdut Florin Călinescu un milion de euro. S-a ales praful de tot

Observatornews.ro Cine sunt victimele tragediei din Italia: două familii întregi au murit. Telecabina s-a rostogolit pe versant 500 de metri

HOROSCOP Horoscop 25 mai 2021. Berbecii simt nevoia să își tempereze dorințele, dar îi ispitește un profit rapid

Știrileprotv.ro ”M-am dus la inchisoare doar ca să-l vad!„ Ce a putut să facă o tânără după ce a aflat că iubitul ei a ajuns după gratii! Dezvaluiri incredibile

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Cum să-ți alegi viitoarea carieră? Câteva lecții de învățat din succesul UIPath (Publicitate)