Spre deosebire de mulți bărbați lui Denis Hanganu îi place să se pozeze, dar cel mai mult îi place să își selecteze imaginile, ba chiar să le refacă dacă nu îi convine cum a ieșit într-un anumită poziție. „Nu am fost fotomodel, dar, cu toată modestia, cred că știam și înainte să stau la poză, doar că sunt foarte selectiv. Asta se întâmplă. Adică atunci când fac poze nu mă mulțumesc cu puțin. Serios. Îmi place să stau, să analizez ce am făcut bine, ce am făcut rău”, a povestit Denis Hanganu în exclusivitate pentru Libertatea, completând că la fel de selectiv este și în vacanțe, nu doar la evenimentele mondene. „Și în vacanțe fac la fel. Dacă pot, fac multe poze. Vorbesc serios, am ochiul format, cinematografic vorbind, și caut mereu unghiuri noi, o încadratură mai bună”.

Culmea este că actorul pe care multă lume l-a descoperit în serialul „Clanul” este la fel de selectiv și când vine vorba de pozele soției sale. Nu doar că nu se plictisește și o fotografiază pe Raluca până când aceasta este mulțumită de poze, dar chiar îi oferă și sfaturi tehnice. „Cred că sunt pe drumul cel bun. Nici nu știu să fac din prima, decât dacă setez cadrul, dar altfel, așa spontan, încă mai am de învățat. Dar măcar sunt perseverent. Cu asta pot să mă mândresc. La mine nu pot exista discuții pe seama pozelor pentru că eu totuși vin cu o experiență de câte 12 ore pe zi de filmat în spate, deci răbdarea la mine este ca la ea acasă atunci când vine vorba de cadre”, ne-a mai povestit actorul.

Se pare că principala lui „armă” este răbdarea. Este calm din fire, deși recunoaște că uneori i se întâmplă să-și iasă din pepeni, însă a învățat de-a lungul timpului cum să se controleze. „Se întâmplă să îmi controlez comportamentul având în vedere că îmi pasă de ce exemplu dau mai departe în societate. Dar sigur, nimeni nu este perfect și am și eu greșelile mele, asta este categoric. Dar încerc să am un vibe bun că până la urmă viața trece, nu știi ce se întâmplă, și este bine să nu ai supărări cu oamenii, cu ceea ce faci, cu viața. E bine să ai socotelile practic la zi”, a mai completat Denis pentru Libertatea.

Denis Hanganu se pregătește de un nou rol principal într-un film

Pentru el actoria este un mod de viață, chiar dacă uneori poate o folosește și pentru a masca unele trăiri din viața reală, dovadă că este unul dintre cei mai talentați și apreciați actori din România. Pe Denis Hanganu l-am întâlnit de curând la Gala Premiilor Gopo, acolo unde ne-a mărturisit că nu se mai încadrează la categoria „Tânără speranță”, nu pentru că nu mai are vârsta, ci pentru că proiectele pe care le-a avut în ultimii ani l-au făcut să nu mai fie de mult un actor debutant.

„Nu mă mai încadrez. Mă consider tânăr, dar cred că, având în vedere experiența din acești ultimi șase ani de filmat la multe trusturi de televiziune, cu proiecte mari, cu vizibilitate națională, nu mi s-ar părea corect să mă încadrez la categoria «Tânără Speranță». Cred că ce a fost de demonstrat am demonstrat până acum, dar nu-i nimic, pe viitor, având în vedere că totuși sunt încă tânăr, pot fi alte nominalizări de aici înainte, pentru roluri secundare, pentru roluri principale și fac pași mari spre atinge și acest scop”, ne-a mai povestit Denis Hanganu.

Pe lângă teatru și seriale de succes, Denis Hanganu este chemat la diverse castinguri pentru lungmetraje. De aceea nu vrea să se îndrepte și către ale ramuri ale cinematografiei. „Este o modă acum. Mulți actori se fac și regizori și scenariști. Eu le urez baftă și salut inițiativa, dar eu vreau să rămân și să fac bine ceea ce fac și anume actoria. Deocamdată. Dar am vești bune. O să ne vedem pe 24 octombrie pentru că avem premiera de la „Cursa”. Este pentru prima dată când se întâmplă un astfel de film la noi, în România. O să vă placă tare mult. Am mai luat un câștig de curând pentru un nou rol principal într-un alt lungmetraj și Doamne ajută să se întâmple și să se alinieze planetele astfel încât să vă pot da și o veste bună privind alte roluri. Dar nu pot să spun ce, cum, unde și în ce măsură”, a completat Denis Hanganu pentru Libertatea.

