În luna noiembrie a anului 2023, la aproximativ un an de când s-au cunoscut, Lino Golden și-a cerut iubita în căsătorie. În aprilie 2024, cei doi îndrăgostiți au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă, acolo unde au spus Da! Artistul a declarat recent că soția lui a plecat de acasă, din cauza unor neînțelegeri, iar asta s-a întâmplat la scurt timp după cununie.

„Recent. După căsătorie.(n.r s-au despărțit)Dar ne-am tras înapoi. Eram cu un picior în groapă. Un cumul de certuri, s-a umflat o bubă, a explodat, și am fost mai orgolioși decât oricând. A ținut un pic până să ne redresăm. Na, a fost mai mult vina mea, dar… pot să zic asta. (…) Nu a fost mult timp, au fost două săptămâni.”, a spus Lino în podcastul lui Jorge.

În cele din urmă, cei doi au reușit să își salveze relația și să meargă mai departe, iar acum lucrurile merg foarte bine în familia lor.

„A fost un moment în care se adunaseră foarte multe la amândoi și am reușit să trecem peste. A fost mai importantă relația decât toate lucrurile alea proaste, certuri și discuții.”, a spus Delia, potrivit sursei anterior menționate.

„Ne-am cunoscut pe internet. Era Ziua Copilului. Ea m-a vrăjit pe mine”, a spus Lino Golden în urmă cu ceva timp. Delia a povestit cum Lino Golden îi dădea semnale în online (like și unlike, follow și unfollow), încercând să o convingă pe ea să facă primul pas spre o conversație.

Cei doi au vorbit anul trecut despre experiența de la „Power Couple România”. Lino Golden a recunoscut că a fost un test al rezistenței, iar datorită acestei experiențe au reușit să se descopere unul pe celălalt și mai mult.

„Power Couple este un test al rezistentei, al inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden, potrivit Spynews.

