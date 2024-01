„Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor!

Eu 4 ani nu am apărut la televizor, am fost în depresie, eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a declarat Andreea Tonciu în podcast-ul lui Jorge, potrivit Spynews.

„Eu am refuzat Asia Express, pentru că nu m-a lăsat, am refuzat nea Mărin, cu cine? Eram în echipă cu nașa mea, cu Anamaria Prodan, dar am refuzat că nu m-a lăsat soțul meu. Lui i-a plăcut că sunt Andreea Tonciu, dar după a stat el mai bine, s-a gândit și a zis că nu trebuie să mă mai lase.

De ce? Nici până în prezent nu știu răspunsul, dar am stat, l-am gândit și aș fi găsit niște variante, dar nu știu dacă sunt adevărate.

Eu cred că din cauza familiei lui, pentru că lucrează într-un anumit domeniu, probabil m-au văzut cum apar eu la televizor și i-au zis lui de ce mă mai lasă să apar, că mă fac de râs. Ei nu știu că totul este un pamflet și eu jucam un teatru acolo”, a mai adăugat ea.

„Eu acasă la mine nu pot să fiu cum sunt cu tine, pentru că soțul meu nu este ca mine. Suntem pe lungimi diferite! El nu este glumeț, el nu este sociabil, așa cum sunt eu”, a mărturisit vedeta.

Andreea Tonciu a participat la Survivor All Stars

Andreea Tonciu a fost prima vedetă care a părăsit competitia Survivor All Stars, filmată în Republica Dominicană. Show-ul se difuzează în prezent la Pro TV, iar toi cei din show fac tot ce se poate pentru a ajunge în marea finală.

