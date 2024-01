Prima săptămână la Survivor All Stars a venit și cu prima eliminare. Faimoșii și Războinicii au jucat acum două zile jocul pentru imunitate, care a fost câștigat de echipa albastră. Astfel, Războinicii au scăpat de pericol, de eliminarea chiar din prima săptămână.

Faimoșii au fost cei care au avut de suferit, ei au făcut nominalizări. La consiliu, toți au votat, iar Andreea Tonciu a primit 6 voturi pentru eliminarea din competiție. Și TJ Miles a avut un cuvânt important de spus, căci el a avut colanul de imunitate, pe care l-a câștigat la o probă dificilă. El a nominalizat-o pe Roxana Nemeș.

„Era de așteptat, sincer. Cumva chiar ne înțelegem foarte bine și sper că, odată după asta, să alegem în funcție de cât de bun e pe plan sportiv. E fără supărare și punct. Până la urmă, trebuie să mâncăm”, a declarat Roxana Nemeș.

Astfel, Andreea Tonciu și Roxana Nemeș au luptat una contra alteia pentru a rămâne la Survivor All Stars. În urma unei probei finale, pe care Roxana Nemeș a câștigat-o, Andreea Tonciu a fost eliminată de la Survivor România All Stars.

Cu ochii în lacrimi, ea a făcut declarații: „Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică.

La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a spus ea, după ce a aflat că va părăsi show-ul.

Andreea Tonciu, scandal la Survivor All Stars cu Elena Ionescu

Prima noapte în jungla din Republica Dominicană nu a fost tocmai bună pentru Andreea Tonciu, care s-a trezit cu un picior foarte umflat, după ce a fost înțepată de niște insecte. Bruneta s-a îngrijorat și a dorit să fie consultată de un medic, pentru că sănătatea este pe primul plan pentru ea.

La polul opus, Elena Ionescu a considerat că Andreea Tonciu nu are un motiv întemeiat pentru a chema medicul, fapt ce a deranjat-o pe aceasta. „Mi s-a umflat piciorul, vezi? (…) Cheamă doctorul, te rog!”, i-a spus Andreea Tonciu cântăreței, care a avut o reacție ce a deranjat-o pe brunetă.

Elena: Ee, acum cheamă doctorul ăla… E de la oboseală, retenție. Și pe mine m-a înțepat (…)

Andreea: Nu e de la oboseală. Nu există așa ceva. Nu-mi plac mie chestiile astea (începe să plângă).

„Eu am o problemă și am vrut să chem medicul. Nu mi-a plăcut atitudinea Elenei”, a spus Andreea Tonciu la testimoniale.

„Eu, dacă vreau, acum plâng, acum râd, acum te bat, acum te-njur”

Jador a intervenit în dialogul celor două și a încercat să o calmeze pe Andreea Tonciu. „Bă, nu pățești nimic, ce ai? Te doare un pic. Gata!”, a spus artistul.

„Nu pățești nimic…”, a continuat Elena Ionescu.

Andreea: Nu, dar nu-mi plac, adică n-am voie să pățesc ceva că, dacă chem medicul, gata, ce-am făcut?

Jador: Medic! Medic!

Andreea: Adică ce am făcut deplasat? Sau m-aș preface sau n-aș avea nimic și eu chem doctorul…

Elena: Dar n-am zis să nu chemi doctorul…

Andreea: Ba da, «hai, mujer, că dacă te-a mușcat, care e problema? Fii puternică!». Nu e vorba să fii puternică aici. E vorba că eu am o problemă și văd că nu-mi trece. Și eu sunt foarte emotivă și bineînțeles că am început să plâng, pentru că așa mă descarc.

„Nu înțeleg atitudinea asta atât de extremistă. Am vrut doar să te întăresc”, a spus Elena Ionescu. „Ce e greșit să chem un medic să vadă ce am la picior? Nimeni nu poate să mă condiționeze pe mine să fiu în vreun fel. Eu, dacă vreau, acum plâng, acum râd, acum te bat, acum te-njur. Fiecare are caracterul ei. Nu trebuie să fac ce spui tu sau cum spui tu”, a spus fosta asistentă TV la testimoniale.

