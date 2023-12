Vicențiu Mocanu, un prosper om de afaceri vâlcean, și-a anunțat pe 30 noiembrie candidatura la Primăria Râmnicu Vâlcea, dar și intrarea în politică în partidul AUR. Totul s-a întâmplat în cadrul unui eveniment care a avut loc la Râmnicu Vâlcea, în prezența liderului AUR, George Simion.

Cea care l-a susținut pe omul de afaceri din primul rând, când și-a anunțat candidatura, a fost chiar soția lui, artista Cristina Spătar. „Mereu împreună! Succes pe noul drum! Sunt alături de tine!”, a fost mesajul pe care ea i l-a transmis soțului ei, Vicențiu Mocanu, nou intrat în politică.

Alături de Cristina Spătar, la evenimentul de la Râmnicu Vâlcea, a mai fost și bună ei prietenă interpreta de muzică populară Claudia Ghițulescu. Cele două s-au fotografiat împreună, cu zâmbetul pe buze.

Discursul lui Vicențiu Mocanu: „Provocările nu mă sperie, ci ele mă determină să mă implic”

Referitor la cariera lui în politică, Vicențiu Mocanu a declarat că de mai multe ori a primit oferte de la diferite partide. Acum, el a intrat în partidul AUR și a declarat, în discursul său, că își dorește să facă multe schimbări în bine în Râmnicu Vâlcea.

„Am purtat discuții cu foarte mulți oameni de-a lungul timpului. În urma acestor discuții am înțeles problemele cu care se confruntă întreaga noastră comunitate. Nu aș fi fost aici, dacă nu aș fi convins că le pot rezolva, împreună cu voi. Provocările nu mă sperie, ci ele mă determină să mă implic cu toată forța și energia pentru a produce schimbarea de care Râmnicu Vâlcea are nevoie”, și-a început Vicențiu Mocanu discursul.

Totodată, el a explicat și motivele pentru care a decis să candideze la primăria Râmnicu Vâlcea. „Simt nevoia de a reda comunității tot ceea ce sunt eu astăzi și a readuce valorile pe care le-am pierdut din cauza incompetenței, neștiinței și relei credințe.

Am experiență și o viață dedicată muncii și comunității. Am pornit de jos, fără să mă dau în lături de la greu și tot ce am construit până acum am făcut prin muncă asiduă și determinare. În toți acești ani am înțeles ce își doresc de la primar tinerii, mamele pentru viitorul copiilor, funcționarii publici și cei de la firmele private, medicii, profesorii, cei din profesii liberale și toți ceilalți”, a mai transmis el.

Ce afaceri are în Vâlcea Vicențiu Mocanu, soțul Cristinei Spătar

Soțul Cristinei Spătar este un cunoscut om de afaceri din Vâlcea și are două companii care îi merg foarte bine.

Vicențiu Mocanu are afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor. Referitor la viața personală, el e căsătorit din iunie 2023 cu artista Cristina Spătar. Cei doi locuiesc însă separat. „Nu m-am mutat la Vâlcea. Locuiesc în continuare în Crevedia și facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, a declarat Cristina Spătar, în cadrul unei emisiuni TV.

Dintr-o relație anterioară, Vicențiu Mocanu are un băiat.

