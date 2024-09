„Am avut reţineri de exemplu în relaţiile externe. Am avut reţineri, nu mă simţeam confortabil, nu eram în zona mea. Şi din cauza limbii. Normal că lucrurile s-au demarat şi s-au învăţat. Şi protocolul. Şi acum am profesor de engleză”, a spus Ciolacu la Ştirile ProTv, întrebat ce anume îi lipseşte din perspectiva de prezidenţiabil, relatează News.ro.

El a precizat că „e lupta fiecăruia cu el, să fie mai bun în fiecare zi”.

„Nu e o ruşine. Nu mi-e ruşine să spun, am profesor de economie”, a completat el. Prim-ministrul a mai spus că, deşi nu se simţea confortabil în zona de relaţii externe, într-un an de zile a făcut lucruri pe care nu credea că va reuşi să le realizeze şi a dat ca exemplu convingerea cancelarului Olaf Scholtz să avem un parteneriat strategic.

„Unde credeam că am eu o problemă, de fapt am putut să o rezolv şi, dimpotrivă, am găsit soluţiile cele mai bune. Am ieşit si din cercul Uniunii Europene, la Erdogan, în Israel, la Netanyahu”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a mai spus că „dacă ai un mandat şi o stabilitate politică, oamenii capabili vin alături de orice Guvern”.

