Roxana Nemeș a purtat un tricou pe care scria: ‘Tonciu e cea mai valoroasă”. „Mie mi se pare o chestie foarte frumoasă! O port pe mine. Pe spate ce-i drept”, a zis Roxana Nemeș, în momentul în care a fost întrebată de Ilinca Vandici de apariția ei.

„Dacă o puneai și la așa, era mai bine”, a replicat Andreea Tonciu.

După acest gest făcut de artistă a urmat un schimb dur de replici între cele două.

„Tu cu cine îți permiți să faci glumele astea expirate?”, a spus Andreea Tonciu.

„Știi care e problema ta? Degeaba ai un stilist bun, un estetician bun…”, i-a răspuns Roxana.

„Cred că de cinci emisiuni încoace spune câți bani are ea și ce emisiuni are ea și ce ținute ce are și că nimeni nu are ca ea’, a declarat Roxana Nemeș la testimoniale.

„Dacă eu mă ridic de pe scaunul ăsta și mă învârt în jurul tău, o iei razna. Nu mai pot! Face mișto și eu nu permit să mă ia nimeni la mișto sau probabil e o fană înfocată a mea.

Ți-am dat valoare! Regret că mă bag în seamă cu una ca tine. Dar ce, eu am venit în București să apar cu unul sau altul la televizor? Dacă nu se mai discută despre Roxana Nemeș în această emisiune trebuie să o provocăm pe Tonciu. Îți dau banii, cât ai dat pe gioarsa aia?”, a spus Andreea Tonciu.

