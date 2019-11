De Livia Lixandru,

În prezent, Ștefan Bănică este căsătorit cu Lavinia Pârva și au împreună un băiețel, pe Alexandru, care a fost botezat recent, în mare secret.

„Copiii sunt prioritatea mea indiferent ce se întâmplă cu viaţa mea. Faptul că nu apar la televizor cu ce fac eu alături de copiii mei, cum îmi petrec timpul cu ei, ce cadouri le fac nu înseamnă că nu sunt un tată bun” a declarat Ștefan Bănică, într-o emisiune tv, potrivit Spynews.

Ștefan Bănică a mărturisit că are o relație foarte bună cu fiica lui și a Andreei Marin, Violeta.

„Eu petrec foarte mult timp cu fiica mea. De Sfânta Ana, Violeta a stat cu mine toată ziua, iar la ziua ei am fost prezent. Cred ca Andreea a omis să spună că eu am stat cu fiica mea de ziua ei. Fetiţa mea trebuie să se simtă bine şi fetiţa mea ştie de ce eu nu am mai mers şi la mall. Violeta vine la mine permanent”, a mai declarat Ştefan Bănică Jr.

