În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, unii dintre cei mai talentaţi copii ai României, care îi vor surprinde cu abilităţi uimitoare.

Co-prezentator este Șerban Copoț, care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Ștefan Bănică, declarații despre noul sezon „Next Star”

„De când mi-am început cariera, m-am bucurat mereu să fiu în preajma copiilor, care îţi dau o energie aparte. Ei încă nu ştiu să mintă, să trişeze, sunt naturali. Chiar dacă sunt învăţaţi să facă într-un anumit fel, rămâne acea naturaleţe, au acea candoare pe care, la o vârstă fragedă, nu o pot ascunde. La Next Star am văzut o mulţime de copii extrem de talentaţi în diferite ramuri, unii dintre ei făcând performanţă încă de la 4-5 ani.”, a declarat Ștefan Bănică.

Celebrul cântăreț în vârstă de 53 de ani a mai adăugat că acest sezon a fost filmat în condiții speciale.

„Acest sezon a fost filmat o parte anul trecut, oprit din cauza pandemiei, iar cealaltă parte anul acesta. E interesant de văzut, pentru că, între timp, copiii au mai crescut. Și un an se vede. După un an am văzut diferenţa la cei pe care îi jurizasem anul trecut. Una peste alta, e un show plin de energie, de umor involuntar, iar eu m-am simţit ca peştele în apă alături de colegii mei, Loredana şi Dorian Popa”, a mai adăugat juratul Ştefan Bănică.

Cum vor interacționa la masa juriului Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, telespectatorii Antenei 1 vor vedea începând de sâmbătă, 22 mai, de la ora 20:00, în cel de-al zecelea sezon Next Star, prezentat de Dan Negru.

