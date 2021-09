Ștefan Manolache este cunoscut pentru cuceririle sale și este știut faptul că aproape nicio domnișoară nu poate rezista fără să-i pice în brațe. Fost report la „Acces direct”, el are o armă secretă atunci când vine vorba despre cuceririle din viața sa. Cunoscut în showbizul românesc ca „Prințișorul taxiurilor”, Ștefan Manolache a avut o relație de scurtă durată cu Eva Zaharescu.

Se pare că el nu a rezonat cu fiica Andreei Berecleanu și a decis să pună punct relației, după cum chiar el a declarat. După ce s-a zvonit că Eva Zaharescu ar fi fost cea care a pus piciorul în prag, Ștefan Manolache a ținut să precizeze că lucrurile nu au stat chiar așa.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea”, a declarat Ștefan Manolache pentru FANATIK.

Ștefan Manolache are o nouă iubită după despărțirea de Eva Zaharescu

Nu a putut să stea prea mult singur, pentru că el a recunoscut că are o nouă iubită. Este vorba despre Andreea, fosta concurentă la show-ul matrimonial de la Kanal D, „Puterea Dragostei”. Ștefan Manolache a întâlnit-o pe actuala parteneră când era certat cu Eva Zaharescu. Cum lucrurile cu fiica Andreei Berecleanu nu mai funcționau, fostul iubit al Andreei Antonescu a decis să înceapă o nouă poveste de dragoste.

„Eram certat cu Eva Zaharescu când am văzut-o prima oară pe Andreea. Se cazase chiar la hotelul familiei mele din Iași, avea un eveniment, cânta. Am văzut-o la hotel, mi-a plăcut, m-am interesat puțin de ea, am aflat cine este și i-am scris pe Instagram. Apoi i-am cerut numărul de telefon și am vorbit, din nou”, povestește Ștefan Manolache pentru sursa mai sus-menționată.

Tânărul, în vârstă de 29 de ani, nu este deloc străin de lumea mondenă. Ștefan Manolache a fost împreună cu Ioana Grama, Silvia Popescu de la „Bravo, ai stil”, Andreea Antonescu și lista continuă. Recent, fostul reporter de la „Acces direct” a devenit și tată, însă nu a rămas cu mama fetiței sale. Deși nu mai formează un cuplu cu femeia care i-a făcut un copil, Ștefan Manolache este foarte implicat în creșterea fiicei sale.

