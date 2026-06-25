Un tenor cu talent de avocat

Libertatea: Care a fost cel mai solicitant rol sau cea mai solicitantă operă pe care ai interpretat-o și de ce?

Ştefan von Korch: Cred că cea mai solicitantă a fost opera „Puritanii”, de Vincenzo Bellini, care are niște note acute ieșite din comun și pe care am avut ocazia să o cânt la Opera Națională din Cluj-Napoca.

Libertatea: Dacă ar fi să renunți la muzică, ce ai alege și de ce?

Ştefan von Korch: Cred că m-aș face avocat sau manager de operă. Și aș face-o pentru că am cuvintele uneori la mine, iar ca manager de operă, cred că aș știi să definesc calitatea vocală.

Libertatea: Ce precauții fizice sau îngrijiri specifice sunt necesare pentru a menține o voce de tenor în condiții optime?

Ştefan von Korch: Cred că, în primul rând, trebuie să dormi foarte bine, să te odihnești, iar apoi să studiezi în mod corect, ca vocea să funcționeze la parametrii optimi.

Libertatea: Cum gestionezi presiunea psihologică din lumea operei înainte de a te confrunta cu note iconice sau extrem de solicitante?

Ştefan von Korch: Trebuie să studiezi în fiecare zi ca să știi mecanismele cu care vocea ta funcționează pe scenă, doar să ai încredere că va fi așa cum este în studio.

Libertatea: Care au fost cele mai interesante propuneri din afara țării pentru diverse colaborări?

Ştefan von Korch: Cred că cea mai interesantă a fost să cânt „Boema” în Cairo, la vârsta de 21 de ani, dar din păcate nu am acceptat pentru că mă simțeam nepregătit în acel moment pentru acel rol și de aceea am refuzat.

Cum a devenit tenor

Libertatea: Cum a evoluat vocea ta de la începuturile tale până la maturitatea vocală actuală?

Ştefan von Korch: Am intrat la liceu la muzică populară, apoi am trecut ca și contratenor, deci voce de adolescent neschimbată, apoi un fel de bariton. Am stat bariton 5 ani, am ajuns la facultate, unde am făcut și un pic de bas-bariton, ca de acolo să trec la vocea pe care o am acum, cea de tenor.

Libertatea: Cine sunt cei mai mari referenți ai tăi sau tenorii istorici și ce ai învățat de la ei?

Ştefan von Korch: Aș putea să spun că cei mai importanți sunt Luciano Pavarotti, de care toată lumea a auzit, tenorul Nicolae Herlea și, pot să spun, Franco Corelli.

Libertatea: Ce alt artist ți-a devenit apropiat?

Ştefan von Korch: Artiști apropiați îmi sunt toți cu care colaborez și cred că ăștia sunt oamenii care contează cel mai mult, cei care sunt aproape.

Libertatea: Ce operă sau ce compozitor crezi că exploatează cel mai bine calitățile vocii tale?

Ştefan von Korch: Calitățile vocii mele… cred că ar fi Rossini și Bellini. Deci sunt doi, pentru că unul se axează pe coloraturi, ceea ce eu am în voce, chiar dacă în ultima vreme nu am cântat, și notele înalte, acutele.

Libertatea: Ești o vedetă. Cum gestionezi acum valul de atenție și de popularitate?

Ştefan von Korch: E prea mult spus vedetă. Nu gestionez în niciun fel. Sunt la fel ca înainte, cum eram și prin comuna Șinteu.

Libertatea: Cum reușești să obții proiecția și strălucirea caracteristice registrului tău fără a-ți forța laringele?

Ştefan von Korch: O fac studiind în fiecare zi și punând bazele vocale cât de bine se poate în mintea mea.

Libertatea: Care a fost cel mai greu moment din toată cariera ta?

Ştefan von Korch: Cel mai greu moment a fost în momentul în care un dirijor a încercat din tot dinadinsul să-mi demonstreze că nu pot să cânt un rol pe care îl demonstram în fiecare zi că îl pot cânta. Se pot face și de-astea, da.

Cum se activează o voce de 10 plus

Libertatea: Ce exerciții de respirație sau de vocalizare sunt indispensabile în rutina ta înainte de un spectacol?

Ştefan von Korch: Pot să ți le arăt dacă dorești. Eu anume fac așa, ca să-mi activez un pic diafragma și apoi fac diferite vocalize. Nu pot să-ți explic pentru că sunt foarte multe.

Libertatea: Pentru tine, care este cea mai mare provocare atunci când treci de la registrele grave la notele acute? Așa numitul pasagiu.

Ştefan von Korch: Ei, la mine, eu am fost cumva norocos să am o voce un pic mai înaltă decât, să zic, restul tenorilor și nu prea mă axez pe acest pasaj. Nu mă concentrez asupra acestui pasaj, să spun așa.

Libertatea: Cum te conectezi fizic cu emoția unei arii, astfel încât tehnica să nu eclipseze interpretarea dramatică?

Ştefan von Korch: Mă transpun în emoțiile acelei arii, gândindu-mă la emoțiile pe care le-am avut într-o situație, să zic, asemănătoare.

Libertatea: Cum știe un tânăr interpret dacă va avea succes în operă?

Ştefan von Korch: Nu știe.

Libertatea: Dacă un dirijor decide să schimbe tempo-ul unei arii în ultimul moment, apropo, fără să te avertizeze în prealabil, îi spui că te deranjează sau pur și simplu ignori și continui să cânți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat?

Ştefan von Korch: Dacă se întâmplă pe scenă, nu ai cum să spui asta și e cam greu să și arăți. Astfel trebuie să te mulezi pe ceea ce se întâmplă în orchestră.



Libertatea: Ce ai face sau ce faci dacă trebuie să cânți lângă oameni care nu miros bine, care au mâncat usturoi sau ceapă înainte?

Ştefan von Korch: Nu am avut această problemă niciodată, pentru că nu mă concentrez pe aceste lucruri, ci mă concentrez pe ceea ce am de făcut pe scenă.

Când ajunge Carmina Burana la Sala Palatului

Libertatea: Cum arată agenda ta, Ștefan von Korch, în următoarele luni?

Ştefan von Korch: Agenda mea s-a schimbat în următoarele luni. Trebuia să am o „Carmina Burana”, care era în Parcul Herăstrău, dar care se mută în 21 februarie 2027 la Sala Palatului. Și am un concert care se numește „Zaraza, Granada și Musical Extravaganza”, care va avea loc aici, pe scena Teatrului Constantin Tănase.

Libertatea: Ce ar trebui să știe lumea despre Ștefan Von Korch?

Ştefan von Korch: Că este un om sincer.

Libertatea: Spune-ne trei lucruri care nu se știu despre tine.

Ştefan von Korch: Bun la suflet, neegoist și empatic.

Libertatea: Care operă are cel mai bun public pentru cântăreți și care cel mai rău?

Ştefan von Korch: Cred că publicul este la fel pentru toate operele și contează cum se interpretează pe scenă. Astfel ai public primitor sau neprimitor.

Libertatea: Spune-ne cea mai tare lecție pe care ai învățat-o în timpul carierei tale muzicale.

Ştefan von Korch: Încearcă până reușești.

Libertatea: Spune-ne cea mai tare lecție pe care ai învățat-o în timpul carierei tale muzicale.

Ştefan von Korch: Încearcă până reușești.

Libertatea: De unde-ți vine această energie extraordinară?

Ştefan von Korch: Vine de la tatăl meu, care este un tip rezilient și care m-a crescut în felul acesta.

Libertatea: Povestește-ne despre un vis pe care îl ai.

Ştefan von Korch: Nu am vise, muncesc pentru ele.

Libertatea: Care este cea mai puternică amintire din copilărie?

Ştefan von Korch: În momentul în care m-am dus pentru prima oară la liceul de artă din Oradea.

Libertatea: Cum te simți după ce primești ovații în picioare?

Ştefan von Korch: S-a întâmplat, pot să spun, de două ori să am ovații în picioare la opera „Puritanii”, la Cluj, și m-am simțit extraordinar și am fost foarte emoționat.

Libertatea: Când ar trebui un tenor să înceapă să-și schimbe repertoriul?

Ştefan von Korch: În momentul în care simte că anumite calități pe care le avusese nu mai rezonează cu repertoriul pe care dorește să și-l facă. Trebuie să ajusteze vocea astfel încât să se poată descurca.

Cum e cu viața personală și iubirea

Libertatea: Care sunt locurile tale preferate unde îți duci iubita la cină?

Ştefan von Korch: Pot să spun restaurant sau ceva unde este mai puțină lume.

Libertatea: Cât de des spui „te iubesc”?

Ştefan von Korch: Spun destul de des.

Libertatea: Pe cine ai chema să-ți cânte la nuntă?

Ştefan von Korch: Nu am preferință cine să-mi cânte la nuntă, atâta timp cât este frumos și calitativ.



Libertatea: Spune-ne trei români pe care-i admiri.

Ştefan von Korch: Mihai Eminescu, Caragiale și… Nu-l am pe al treilea. Pot să spun Nadia Comăneci, care ne-a reprezentat în lume.

Nu există resemnare, există doar redirecționare

Libertatea: Cine ar fi acea persoană cu care ai visa la un duet?

Ştefan von Korch: Nu visez să fac duete cu cineva anume. Sunt foarte bucuros când am de cântat cu cineva și nu mă gândesc la cineva anume.

Libertatea: Ce te impresionează cel mai mult la români?

Ştefan von Korch: Reziliența lor, pentru că, în ciuda greutăților, rezistă.

Libertatea: Vorbeai de tatăl tău mai devreme. Care este cel mai important sfat pe care l-ai primit de la părinții tăi?

Ştefan von Korch: Nu uita cine ești.

Libertatea: Muzica te-a făcut faimos, este viața ta. Ce profesie admiri în afara celei pe care deja o practici?

Ştefan von Korch: Admir profesia de avocat pentru că trebuie să fii foarte ferm și să știi ce să faci ca să-ți protejezi sau acuzi clientul.

Libertatea: Cum te-a ajutat să depășești momentele critice?

Ştefan von Korch: Cred că chestia asta o am înnăscută și nu am avut niciodată probleme de genul acesta.

Libertatea: Ce înseamnă resemnarea?

Ştefan von Korch: Resemnare? Pentru mine nu prea este o resemnare, este doar o redirecționare.

Libertatea: Domnule Ștefan von Korch, ești un om de succes, dar spune-ne: cum arată eșecul pentru tine?

Ştefan von Korch: Cred că eșecul nu există. Există doar lecții și în momentul în care consideri ceva a fi un eșec, trebuie doar să te scuturi și să muncești mai departe.

Fericirea este un paradox

Libertatea: Ce te scoate din sărite?

Ştefan von Korch: Oamenii nepregătiți.

Libertatea: Ce mesaj sau sentiment speri să transmiți prin spectacolele tale?

Ştefan von Korch: Doresc să prezint și să transmit sinceritate, bucurie, fericire și un pic dorința de a uita de ceea ce ne înconjoară și nu este așa de plăcut.

Libertatea: Cât de mult poți ierta?

Ştefan von Korch: Iert, iert, dar nu foarte mult.

Libertatea: Ce nu ai putea ierta niciodată?

Ştefan von Korch: Cred că înșelatul și minciuna mă deranjează cel mai mult.

Libertatea: Care sunt bucuriile tale zilnice?

Ştefan von Korch: Nu cred că am bucurii zilnice, doar aspiraţii… și niciodată nu mă gândesc să fiu bucuros sau să fiu fericit.

Libertatea: Regreți vreodată că nu ai făcut ceva în viață?

Ştefan von Korch: Regret unele șanse pe care le-am avut și nu le-am luat, din cauză că ezitam atunci când nu trebuia.

Libertatea: Ce este fericirea?

Ştefan von Korch: Fericirea este un paradox.

Libertatea: Unde te vezi peste 10 ani?

Ştefan von Korch: Peste 10 ani mă văd tot pe scenă și poate într-o funcție care are de-a face cu

muzica.

Libertatea: Cât antrenament este necesar pentru a realiza astfel de performanțe?

Ştefan von Korch: Cred că zilnic este necesar să repeți, să te antrenezi și să profesezi această

meserie.

Libertatea: Care este relaxarea supremă pentru tine?

Ştefan von Korch: A sta singur la cafea cu propriile mele gânduri.

Libertatea: Ce părere ai despre era digitală, despre inteligența artificială?

Ştefan von Korch: Cred că este o eră bună, atâta timp cât știm să o folosim pentru a face bine.



Libertatea: Care este locul tău preferat pentru a pune în scenă un spectacol?

Ştefan von Korch: Cred că cel mai frumos este pe scena operei, pentru că pentru asta s-a creat muzica de operă și cred că acolo este cel mai bine.

Libertatea: Ce este un lider?

Ştefan von Korch: Un lider este un om care nu-i pune pe alții jos ca să se simtă el valoros.

Libertatea: Când ai plâns ultima dată?

Ştefan von Korch: Cred că am plâns la moartea bunicului meu. Atunci a fost ultima oară când am plâns.

Libertatea: Ce cauză te-ar motiva să participi la un concert caritabil?

Ştefan von Korch: Eu am participat la concerte caritabile și întotdeauna o voi face cu mare drag, atâta timp cât timpul îmi permite.

Libertatea: Descrieți viața și cariera în două cuvinte

Ştefan von Korch: Frumoasă. Și dificilă.