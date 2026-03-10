Noua arhitectă de la „Visuri la cheie”, care face echipă cu Omid Ghannadi și Cristina Joia, a oferit recent un interviu pentru Libertatea în cadrul căruia a vorbit despre job-ul ei de la PRO TV, despre interacțiunea cu Dragoș Bucur și ceilalți arhitecți, dar s-a și caracterizat, pentru ca publicul să o cunoască mai bine.

Libertatea: Primul tău sezon „Visuri la cheie”… Cum a fost la filmări și care este povestea care te-a emoționat cel mai tare?

Ștefana Costraș: La filmări a fost intens, emoționant, captivant, surprinzător. Greu de ales o poveste… Știi de ce? Pentru că în toate poveștile am găsit puțin din povestea mea de viață. E interesant cum se întâmplă asta! Dacă e să aleg, cred că mă ating mai tare poveștile cu bunici și copii.

Ștefana Costras nu avea timp să se uite la „Visuri la cheie”

Te uitai la emisiune înainte să ajungi să fii implicată în proiect?

Emisiunea este la sezonul 12… Debutul a fost când eram în facultate. Știu că m-am uitat o perioadă… Orice ținea de domeniul meu mă fascina! Ulterior nu am mai apucat… Odată ce am intrat în facultate și mult după abia dacă am găsit timp să îmi sun sau văd părinții.

Credeai că vei ajunge vreodată să faci parte din echipa „Visuri la cheie”?

(n.r. – râde) Din când în când, niște gânduri au apărut. Le-am alungat! Nu am avut curaj nici să-mi imaginez că e posibil. Și uite că este… Totul este posibil!

Cu cine interacționezi cel mai mult la filmări și cât de bine te înțelegi cu colegii din emisiune?

Nu aș spune mai mult sau mai puțin. Mă simt ca într-o familie… Trebuie să rămânem prezenți, conectați. Timpul este scurt, dăm tot ce e mai bun! Interacționăm și când nu interacționăm. (n.r. – râde) Cu colegii? Suntem echipă rachetă! (n.r. – râde) Ne înțelegem, ne contrăm, ne luptăm, câteodată la propriu, pentru ideile noastre. Dragoș pune paie pe foc, Florin ne ceartă… Cred că ne completăm frumos!

Cum îl caracterizează arhitecta pe Dragoș Bucur

Dacă ar fi să-l caracterizezi pe Dragoș Bucur în doar câteva cuvinte, ce ai putea spune despre el?

Hmmm… Pe Dragoș Bucur l-am perceput un om relaxat și easy-going, dedicat. Este empatic, flexibil, atent la nuanțe, un bun comunicator. Știe să asculte și să pună întrebările potrivite!

Ce înseamnă „Visuri la cheie” pentru tine?

„Visuri la cheie” m-a făcut să mă cunosc mai mult, mai bine și într-un timp record. Iar aici mă refer la cunoașterea sufletească, emoțională. Este interesant cum această emisiune e despre oamenii cărora le schimbăm viețile. În egală măsură, dacă vrem, ni le schimbăm și noi.

Cine este Ștefana Delia Costraș? Cum te-ai caracteriza și ce ar trebui să știe publicul despre tine?

În primul rând, sunt un om simplu! Prețuiesc sinceritatea, curajul și curiozitatea. Îmi place să fiu directă și onestă, atât cu mine, cât și cu cei din jur. Cred mult în puterea creației ca formă de exprimare și conexiune. Sunt atrasă de aventură, de orice tip de mișcare, de călătorii, de explorare… de tot ce e nou, chiar dacă noutatea vine la pachet cu frica. Am învățat să merg înainte chiar și atunci când nu sunt sigură, pentru că pofta mea de viață e mai mare decât temerile.

Iubesc oamenii, îmi place să-i observ, să-i ascult și să mă las inspirată de ei. Vin din Bacău și port cu mine o recunoștință profundă pentru copilăria mea, pentru părinții și bunicii care m-au format.

Te-ai vedea implicată într-un alt proiect de la PRO TV?

WOW! Pot să spun că îmi place lumea pe care am descoperit-o. Sunt curioasă și deschisă de tot ceea ce trăiesc și ceea ce urmează.

