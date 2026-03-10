Noua arhitectă de la „Visuri la cheie”, care face echipă cu Omid Ghannadi și Cristina Joia, a oferit recent un interviu pentru Libertatea în cadrul căruia a vorbit despre job-ul ei de la PRO TV, despre interacțiunea cu Dragoș Bucur și ceilalți arhitecți, dar s-a și caracterizat, pentru ca publicul să o cunoască mai bine.

Libertatea: Primul tău sezon „Visuri la cheie”… Cum a fost la filmări și care este povestea care te-a emoționat cel mai tare?

Ștefana Costraș: La filmări a fost intens, emoționant, captivant, surprinzător. Greu de ales o poveste… Știi de ce? Pentru că în toate poveștile am găsit puțin din povestea mea de viață. E interesant cum se întâmplă asta! Dacă e să aleg, cred că mă ating mai tare poveștile cu bunici și copii.

Ștefana Costras nu avea timp să se uite la „Visuri la cheie”

Te uitai la emisiune înainte să ajungi să fii implicată în proiect?

Emisiunea este la sezonul 12… Debutul a fost când eram în facultate. Știu că m-am uitat o perioadă… Orice ținea de domeniul meu mă fascina! Ulterior nu am mai apucat… Odată ce am intrat în facultate și mult după abia dacă am găsit timp să îmi sun sau văd părinții.

Credeai că vei ajunge vreodată să faci parte din echipa „Visuri la cheie”?

(n.r. – râde) Din când în când, niște gânduri au apărut. Le-am alungat! Nu am avut curaj nici să-mi imaginez că e posibil. Și uite că este… Totul este posibil!

Cu cine interacționezi cel mai mult la filmări și cât de bine te înțelegi cu colegii din emisiune?

Nu aș spune mai mult sau mai puțin. Mă simt ca într-o familie… Trebuie să rămânem prezenți, conectați. Timpul este scurt, dăm tot ce e mai bun! Interacționăm și când nu interacționăm. (n.r. – râde) Cu colegii? Suntem echipă rachetă! (n.r. – râde) Ne înțelegem, ne contrăm, ne luptăm, câteodată la propriu, pentru ideile noastre. Dragoș pune paie pe foc, Florin ne ceartă… Cred că ne completăm frumos!

Cum îl caracterizează arhitecta pe Dragoș Bucur

Dacă ar fi să-l caracterizezi pe Dragoș Bucur în doar câteva cuvinte, ce ai putea spune despre el?

Hmmm… Pe Dragoș Bucur l-am perceput un om relaxat și easy-going, dedicat. Este empatic, flexibil, atent la nuanțe, un bun comunicator. Știe să asculte și să pună întrebările potrivite!

Ce înseamnă „Visuri la cheie” pentru tine?

„Visuri la cheie” m-a făcut să mă cunosc mai mult, mai bine și într-un timp record. Iar aici mă refer la cunoașterea sufletească, emoțională. Este interesant cum această emisiune e despre oamenii cărora le schimbăm viețile. În egală măsură, dacă vrem, ni le schimbăm și noi.

Arhitecta Ștefana Delia Costraș de la „Visuri la cheie”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Cine este Ștefana Delia Costraș? Cum te-ai caracteriza și ce ar trebui să știe publicul despre tine?

În primul rând, sunt un om simplu! Prețuiesc sinceritatea, curajul și curiozitatea. Îmi place să fiu directă și onestă, atât cu mine, cât și cu cei din jur. Cred mult în puterea creației ca formă de exprimare și conexiune. Sunt atrasă de aventură, de orice tip de mișcare, de călătorii, de explorare… de tot ce e nou, chiar dacă noutatea vine la pachet cu frica. Am învățat să merg înainte chiar și atunci când nu sunt sigură, pentru că pofta mea de viață e mai mare decât temerile.

Iubesc oamenii, îmi place să-i observ, să-i ascult și să mă las inspirată de ei. Vin din Bacău și port cu mine o recunoștință profundă pentru copilăria mea, pentru părinții și bunicii care m-au format.

Te-ai vedea implicată într-un alt proiect de la PRO TV?

WOW! Pot să spun că îmi place lumea pe care am descoperit-o. Sunt curioasă și deschisă de tot ceea ce trăiesc și ceea ce urmează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Știri România 17:49
Primele berze au sosit în România, dar puii lor ar putea suferi din cauza hipotermiei
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șeful grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Compania are afaceri aproape cât jumătate din PIB-ul României
Știri România 17:09
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șeful grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Compania are afaceri aproape cât jumătate din PIB-ul României
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie”. Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
ObservatorNews.ro
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax.ro
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Politică 15:05
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
Fanatik.ro
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața