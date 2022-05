Ștefania Ștefan, concurenta care a făcut parte din echipa Războinicilor, a fost eliminată de la „Survivor România”. După mai bine de trei luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, tânăra a plecat acum acasă, chiar cu câteva zile înainte de marea finală.

Seara trecută au fost votați spre eliminare Elena Chiriac, Ionuț Popa și Ștefania Ștefan. „Ștefania, în faza contruntărilor individuale, părăsești competiția”, a fost anunțul făcut de Daniel Pavel la consiliu de eliminare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Cum am spus mereu, totul ne este scris în cărți. Poate atâta a fost învățătura mea pentru mine în această competiție. Am învățat multe lucruri, m-au schimbat multe lucruri, în bine, lipsa hranei, greul pe care l-au dus aici, zilele, lunile, am tras tare în fiecare zi aici, m-am luptat psihic, fizic, am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. Am reușit mereu să ajut echipa, am ajutat cu strategii, cu încredere, cu ștafete, cu tot. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi”, a declarat Ștefania.

Au mai rămas doar 7 concurenți în competiția de la „Survivor România”, iar aceștia sunt: Blaze, Alex Nedelcu, Elena Chiriac, Marian Drăgulescu, Alex Delea, Ionuț Popa și Oana Ciocan.

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro "Pentru bani, calcă pe cadavre". Se caută vinovaţii pentru moartea celor doi fraţi din Vâlcea, care s-au înecat. În urmă cu doi ani, un alt copil îşi găsea astfel sfârşitul

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2022. Berbecii se văd nevoiți să se ocupe de clarificarea unor probleme financiare, de plăți și economii

Știrileprotv.ro O femeie din Prahova a fost lovită cu toporul în cap, chiar de ziua ei, de nepoata pe care o crescuse. Ce a făcut apoi agresoarea

Orangesport.ro "Putin l-a numit succesor pe el". Ucraina a găsit raportul secret al Rusiei. Următorul lider de la Kremlin a luat deja primele decizii în plin război

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“