Dusterul nu era unul de serie

Testul a fost făcut în Spania, pe un traseu între Valladolid și Móstoles, cu un Dacia Duster folosit ca mașină-laborator. Motorul original a fost înlocuit cu Horse H12 Concept, un propulsor hibrid experimental dezvoltat de Horse Powertrain și Repsol. Rezultatul anunțat: sub 3,3 litri/100 km în ciclul WLTP, adică un consum cu aproximativ 40% mai mic decât media mașinilor noi pe benzină vândute în Europa în 2023.

Asta trebuie spus din start: nu vorbim despre un Duster pe care îl poți cumpăra azi din showroom. Este un demonstrator tehnologic, construit ca să arate cât de eficient mai poate deveni un motor termic dacă este optimizat agresiv și folosește combustibil regenerabil.

Ce are special motorul H12 Concept

Motorul Horse H12 Concept este o evoluție a propulsorului HR12, familia de motoare cu trei cilindri folosită deja în grupul Renault și asociată inclusiv cu modele Dacia. Versiunea experimentală vine cu un sistem de ardere optimizat, raport de compresie de 17:1, EGR nou, turbocompresor optimizat și un sistem de aprindere de înaltă energie.

Cifra importantă este randamentul termic: 44,2%. Pentru un motor pe benzină, este o valoare foarte bună. Practic, motorul reușește să transforme o parte mai mare din energia combustibilului în mișcare, nu în căldură pierdută.

În plus, sistemul este gândit să funcționeze cu Nexa 95, un combustibil regenerabil produs de Repsol. Auto Journal notează că acest carburant este obținut din reziduuri organice și este compatibil cu motoarele pe benzină existente, dar disponibilitatea lui este momentan foarte limitată, în câteva zeci de stații din Spania.

De ce contează pentru Dacia

Dacia se află într-o poziție delicată. Clienții vor mașini ieftine, dar normele europene cer emisii tot mai mici. Electricele sunt încă scumpe pentru mulți cumpărători, iar hibridele complete cresc prețul mașinii.

Un motor ca H12 Concept ar putea fi important tocmai pentru zona Dacia: mașini accesibile, cu motor termic foarte eficient, consum mic și emisii reduse, fără ca toți clienții să fie obligați să treacă imediat la electric.

Automarket scria încă din februarie că acest motor ar putea ajunge pe viitoare modele Dacia și Renault, ca înlocuitor pentru actualele propulsoare mild-hybrid HR12.

Nu înseamnă că Dusterul tău va consuma 3,3 litri

Aici trebuie coborât entuziasmul. Consumul de 3,3 litri/100 km este obținut într-un context foarte controlat, cu motor experimental, combustibil special și probabil o strategie de test orientată spre eficiență maximă.

Un Dacia Duster de serie are consumuri oficiale mult mai mari. De exemplu, Dacia România afișează pentru Duster ECO-G 120 un consum mixt de 7,5 l/100 km pe benzină/GPL, iar alte versiuni sunt în zona de 5-7 l/100 km, în funcție de motorizare și transmisie.

Deci nu, nu înseamnă că următorul Duster cumpărat de la dealer va consuma cât un scuter. Dar arată că motorul termic mai are loc de evoluție, mai ales dacă este combinat cu hibridizare și combustibili cu emisii mai mici.

Concluzia: nu omoară electricele, dar ține termicul în joc

Testul spaniol nu demonstrează că mașinile electrice nu mai au sens. Demonstrează altceva: tranziția nu va fi doar electric versus benzină clasică. Între cele două extreme apar soluții intermediare: hibride foarte eficiente, range-extender, combustibili sintetici sau regenerabili și motoare termice optimizate mult mai agresiv.

Pentru Dacia, direcția este interesantă. Dacă un motor de acest tip ajunge în producție la un cost rezonabil, poate păstra marca într-o zonă importantă: mașini accesibile, economice și ușor de folosit, fără dependență totală de infrastructura de încărcare.

Dacia Duster cu 3,3 litri/100 km nu este încă o mașină de serie. Dar este un semnal că motorul termic, cel puțin în versiuni hibride și alimentat cu combustibili mai curați, nu și-a spus ultimul cuvânt.