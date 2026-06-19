Specialiștii vorbesc tot mai des despre importanța educației digitale și a utilizării responsabile a internetului, astfel încât mediul online să devină nu doar un spațiu de consum, ci și unul de învățare, exprimare și creativitate.

Stela și Luna sunt două fetițe de 13, respectiv 9 ani

Stela, o fetiță de 13 ani, și Luna, sora ei în vârstă de 9 ani, fac parte dintr-o generație care a crescut cu YouTube, TikTok și alte platforme digitale la îndemână. Cu sprijinul familiei, cele două surori au ales să folosească aceste instrumente pentru a-și transforma ideile în proiecte creative și pentru a construi un univers propriu de povești, personaje și muzică.

Astăzi, ele dezvoltă un serial original de comedie muzicală pentru copii, creează personaje, compun cântece și pregătesc spectacole live pentru comunitatea pe care au construit-o în mediul online.

Într-un peisaj dominat de conținut consumat rapid, proiectul lor propune o abordare diferită: utilizarea internetului ca spațiu de exprimare, imaginație și conectare, în care copiii se pot simți reprezentați, ascultați și inspirați să își descopere propriile pasiuni.

Stela și Luna au crescut cu multă muzică în casă: tatăl lor, Victor, este muzician. Astfel că fetele au primit educație muzicală încă de la vârsta de 1 an, pe când familia locuia la Berlin. Au jucat în spectacole de musical la Opera Comică pentru Copii, au obținut patru de „Da” la „Românii au talent” și sunt creatoarele primului serial românesc de comedie muzicală pentru copii, „StelaLuna și Vocea Interzisă”, disponibil pe YouTube.

Iar primul lor show a avut loc pe 14 iunie, în Clubul Expirat din București.

Libertatea a stat recent de vorbă cu surorile Stela și Luna, pentru a afla cum arată entertainmentul educativ făcut de copii pentru copii.

Au avut primul show în București

Libertatea: Cum și când a început proiectul StelaLuna Show? Care a fost momentul în care ați realizat că publicul reacționează foarte bine la ceea ce faceți voi?

Stela: Totul a început cu muzica, pentru că tata e muzician și am crescut cu multă muzică în casă. Cântam câte-n lună și în stele, iar tata ne acompania la chitară și, la un moment dat, un clip a ajuns din întâmplare de pe WhatsApp viral pe internet. Ne-a văzut foarte multă lume din țară și de pe tot globul, am fost invitate la emisiuni, la Observator și la „Românii au talent”, iar atunci mama a decis să ne facă un canal de YouTube. De acolo am început să creăm tot mai mult.

Luna: Eu mi-am dat seama că ceva s-a schimbat când mașina de gunoi s-a oprit în fața casei și domnii de la gunoi au coborât să facă poze cu noi. În spatele lor se făcuse coadă de mașini care claxonau. Atunci am înțeles că muzica noastră ajunge la oameni cu adevărat și asta ne-a dat curaj să continuăm.

Participarea la „Românii au talent” v-a schimbat viața?

Stela: Da, cu siguranță! Am participat de două ori, în 2022 și în 2026, iar de fiecare dată am luat 4 de „Da”. După prima participare, lumea a început să ne recunoască pe stradă, am primit invitații la emisiuni de radio și TV, la Digi FM și la Observator la Antena 1. A fost prima dată când ne-am dat seama că ceea ce facem noi contează pentru mulți oameni pe care nu-i cunoaștem.

Luna: S-au schimbat multe! Înainte mergeam undeva și nimeni nu ne știa. Acum oamenii ne zâmbesc, ne vorbesc, unii știu pe de rost versurile cântecelor. E o senzație ciudată și frumoasă în același timp.

Cum reușiți să împărțiți timpul între școală, filmări, muzică și viața de familie?

Stela: E nevoie de foarte multă organizare. E ca și când ai jongla cu mai multe mingi odată: uneori mai scapi câte una, dar te redresezi și continui. Încerc să-mi fac un program zilnic, să știu exact ce am de făcut în fiecare zi. Școala e pe primul loc, dar reușim să combinăm totul, pentru că lucrăm ca o echipă, în familie.

Luna: Uneori e greu, mai ales când avem repetiții și a doua zi am test. Dar tata și mama ne ajută să ne organizăm și ne amintesc mereu de ce facem asta. Când îți place ce faci, găsești cumva timp.

Surorile Stela și Luna, alături de tatăl lor la „Românii au talent”, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Ce rol are tatăl vostru în tot acest proiect și cât de mult se implică în partea creativă?

Stela: Tata e motorul creativ al întregului proiect. El compune muzica originală din serial, scrie scenariile, regizează și joacă și el roluri multiple. E muzician de meserie: a condus trupa „Zmei3” la Berlin, a lansat un album în SUA cu un producător laureat Grammy… Deci când vine vorba de muzică, suntem pe mâini bune.

Luna: Tata pornește cu o idee mare, eu mă gândesc cum să o fac cât mai amuzantă, uneori zic prostii, dar din ele ies cele mai tari idei. Iar mama pune întrebările importante: „Da, dar asta are sens?”, „Da, dar copiii o să înțeleagă?”. Și de cele mai multe ori din întrebările ei se schimbă câte ceva esențial.

Pe YouTube există foarte mult conținut pentru copii. Ce credeți că face StelaLuna Show diferit față de alte canale?

Stela: Noi nu facem doar conținut, noi facem produse artistice. Avem un serial cu scenariu original, cu muzică originală compusă de noi, cu personaje reale. Povestea din serial e inspirată din viața noastră de familie și sperăm că și alți copii se regăsesc în ea. Combinăm muzica cu umorul și cu situații din viața reală, nu e ceva fabricat.

Luna: Și noi nu ne luăm prea în serios, ceea ce e important. Umorul e parte din tot ce facem. Copiii simt dacă ești autentic sau dacă te prefaci.

Fetițele se inspiră din cărți și filme

Aveți artiști sau creatori de conținut care vă inspiră?

Stela: Ne inspirăm mult din muzica cu care am crescut: când eram mici, tata ne-a dat o boxă mică, pe care ne-a pus mii de cântece. Iubim musical-urile, teatrul, poveștile bine construite. Nu urmărim neapărat un singur creator, ci mai degrabă ne inspirăm din lucruri care ne emoționează: un film bun, o carte, o scenă care ne face să plângem sau să râdem.

Luna: Eu mă inspir din oamenii din jurul meu. Observ pe toată lumea: profesori, vecini, oameni din parc. Îmi place să imit și să transform ce văd în ceva amuzant.

Cum reacționează colegii și prietenii când vă văd pe internet sau la televizor?

Stela: Depinde… Unii sunt curioși și îmi pun întrebări, alții se prefac că nu știu. Probabil le e jenă să recunoască că ne urmăresc online. Dar în general m-a ajutat mult că am prieteni care mă înțeleg și care știu că în afara proiectului StelaLuna eu sunt tot eu, cea din clasă. Nu sunt o persoană diferită online și offline.

Luna: Colegii mei sunt super! Uneori vin la mine și îmi cântă melodiile noastre, ceea ce e amuzant, iar faptul că le place ce facem și că se regăsesc în asta îmi dă multă satisfacție, să văd că ceea ce facem contează pentru ceilalți copii de vârsta mea.

Vă gândiți și la concerte, spectacole live sau poate chiar un film pentru copii?

Stela: Da, ne gândim și chiar le facem! Primul nostru show live a fost pe 14 iunie 2026, la Club Expirat din București! A fost un spectacol de comedie muzicală bazat pe povestea din serial. Din toamnă vrem să continuăm cu spectacole în toată țara. Iar un film pentru copii… e pe lista noastră de visuri.

Luna: Show-ul din luna iunie a fost ceva la care am muncit mult. Muzică din serial, momente amuzante, invitați surpriză…

Cum vedeți evoluția StelaLuna Show peste câțiva ani?

Stela: Vrem să facem din ce în ce mai multe lucruri. Show-uri, spectacole, poate o carte cu personajele din serial, un album cu piesele noastre. Și ne-am dori o școală de musical, pentru că știm cât de mult ne-a ajutat pe noi să cântăm și să jucăm teatru, și ne-ar plăcea ca și alți copii să aibă parte de asta. Cel mai important e că putem face toate astea împreună, ca familie, și că ne place.

Luna: Eu vreau să joc în musical-uri mari. Vreau să ajungem pe scene mari. Și vreau ca oamenii să știe că noi nu suntem doar un canal de YouTube, noi chiar facem lucruri: scriem povești, compunem muzică, facem spectacole. E mai mult decât pare.

Ce mesaj aveți pentru copiii care vă urmăresc zilnic?

Stela: Să fie originali și să nu copieze ideile altora, pentru că asta nu le va aduce niciodată nimic bun cu adevărat. Dacă faci ceva din suflet, ceva autentic și al tău, asta te va împlini mereu. Și să aibă curaj să se arate: pe scenă, în fața clasei, oriunde. Curajul de a fi văzut e cea mai importantă superputere pe care o poți antrena.

Luna: Că vocea ta contează. Chiar dacă ți-e frică, chiar dacă nu ești mereu sigur pe tine. Asta e și tema serialului nostru: curajul este vocea ta. Nu trebuie să fii perfect ca să îndrăznești să te faci auzit. Și mai ales: jucați-vă, distrați-vă, nu trebuie să luați totul în serios. Cele mai tari idei vin când te joci.

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