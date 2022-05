În vârstă de 44 de ani, Cosmin Seleși se mândrește cu cel mai nou proiect al lui. De ani întregi muncește la el, dar abia acum a reușit să pună totul pe picioare și să se bucure de succes. Cântă alături de o orchestră care îi poartă numele la diverse evenimente, la nunți, la botezuri.

„Suntem 11 în total, cu mine în formație completă. Nu a fost ușor să-mi găsesc partenerii, din diverse motive și pretenții, de ambele părți. Mă bucur însă că am reușit să-mi duc la capăt acest proiect, la care lucrez de nouă sau zece ani”, a dezvăluit Seleși pentru playtech.ro.

Actorul nu a lansat propriile piese, ci cântă șlagăre foarte cunoscute de români. „Am mizat aproape totul pe muzica românească a anilor 80, 90 și 2000. Am crezut că muzica asta poate spune și tinerei generații și am reușit să câștig pariul cu mine însumi. Pe alocuri am și reorchestrate unele piese, cu ajutorul celor din Cosmin Seleși Orchestra, dar în mare e vorba despre zeci de piese clasice, care îmi sunt la fel de dragi ca atunci când le-am auzit prima dată”, mai spune fostul prezentator de la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Printre melodiile pe care le interpretează la petreceri se numără „E bine, bine, e foarte bine”, cântecul Mirabelei Dauer, „O portocală”, cântată în original de Anda Călugăreanu, „Ani de liceu”, cu Stela Enache, „Hai vino iar în gara noastră mică!”, a lui Gabriel Dorobanțu sau „Noapte albastră” a lui Gabriel Cotabiță.

Recomandări Celălalt „război” din Ucraina: tancuri sovietice demontate în vest și statui ale lui Lenin ridicate în est. Care vor fi consecințele?

Cosmin Seleși afirmă că încearcă să facă o atmosferă cât mai plăcută pentru cei care îi invită la evenimente. La 25 de petreceri va fi prezent cu formația anul acesta, din ce s-a anunțat până acum.

„Acum doi ani, cu pandemia asta, am avut vreo 20 de evenimente anulate. În prezent, am reușit să găsim aproape 25 de evenimente la care vom cânta anul acesta. Și nu suntem nici măcar la jumătatea anului. Fiindcă muzica noastră e valabilă oricând. Și vara, și toamna, și iarna! Oricând!”, a încheiat el.

Pe lângă succesul în muzică, Cosmin Seleși se ocupă și de promovarea filmului „Secretul lui Zorillo”, care a apărut pe data de 22 aprilie.

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Tatăl din Bacău care şi-a înecat copiii, găsit din greşeală de un voluntar. Cum a fost găsit chiar în locul în care i-a ucis pe micuţi

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău