În cadrul unui interviu, Alina a dezvăluit că nu a fost niciodată susținută de partenerul ei, pentru a se ocupa de muzică, așa cum făcuse întotdeauna.

„N-am pus cariera pe pauză cu totul. Începusem deja activitatea cu Picii, dar doar aceasta era cea pe care o făceam la modul serios, pentru că eram descurajată de partenerul meu de viață de atunci să îmi continui activitatea mea artistică, cea pe care o făceam încă de mic copil. Dar pentru că această poveste s-a încheiat, mi-am reluat activitatea acum cu și mai mult chef.

Evident că e o perioadă în viața oricărei femei când naști, când îți crești bebelușii, în care nu mai ești atât de prezentă, dar am rămas pe nișa pe care mi-o formasem pe zona de copii. De asta și proiectul Picii lu Soreasca a crescut cărămidă peste cărămidă. Are 14 ani. Am deschis Picii lu Soreasca un pic înainte de a o naște pe Carolina, pe fetița mea cea mare”, a declarat Alina Sorescu pentru Cancan.

După ce a divorțat de tatăl fetelor sale și a scos la iveală amănunte cutremurătoare din timpul căsniciei, Alina a primit multe mesaje de încurajare din partea femeilor care au trecut prin aceeași situație.

„Nu am încurajat niciodată, nu știu, divorțul, dimpotrivă. Îmi pare rău când aud că asemenea situații se întâmplă, când văd că familii, din păcate, se rup. În cazul nostru, din păcate nu se mai putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram, lipsa respectului și tot ce am mai povestit eu de-a lungul timpului că am trăit. Din păcate, în cazul nostru a fost mai bine așa pentru liniștea fetelor. Am primit într-adevăr foarte multe mesaje de la cred că zeci de mii de femei. Nu îți exagerez.

M-a copleșit tot valul acesta de susținere pe care l-am simțit și nu numai de la femei și de la bărbați, de la oameni care au trecut prin situații de abuz emoțional, care au identificat aceleași semnale pe care eu le-am semnalat acum. Uitându-mă în urmă, acum știu să le văd, pe care la momentul respectiv nu le vedeam. Cumva tot valul ăsta de simpatie m-a ajutat să capăt încredere în mine, să îmi reiau cumva curajul, pentru că-l lăsasem undeva pe drum uitat”, a mai spus artista.

