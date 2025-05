Andreea Tonciu a făcut recent mărturisiri emoționante despre una dintre cele mai dificile perioade din viața familiei sale. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, vedeta în vârstă de 39 de ani a vorbit cu lacrimi în ochi despre momentul în care a aflat că tatăl ei a înșelat-o pe mama sa.

Andreea Tonciu e foarte apropiată de mama sa

Fosta asistentă TV a povestit că, în acea perioadă, mama ei o suna zilnic în lacrimi, cerându-i să stea de vorbă cu soțul infidel. Afectată de suferința mamei, Andreea și-a învins teama și i-a cerut tatălui explicații pentru faptele sale.

„Cu tata nu vorbesc la fel de des ca și cu mama. Nu îl sun dimineața la cafea să îi spun toate nebuniile mele. Tata mă sună să mă întrebe dacă vreau ceva de mâncare, ce mâncare am făcut astăzi, din astea. M-am supărat pe tatăl meu o singură dată în viața mea, pentru că nu îmi permit să mă supăr pe el, dar atunci chiar a meritat. Pentru că nu mi s-a părut normal ce i-a făcut mamei mele. Mama mă suna non-stop, plângea, plângea, și îți dai seama că mă emoționa și mă emoționez și acum când vorbesc. Îmi spunea tot timpul că trebuie să fiu alături de ea, să-i spun tatălui meu că nu e ok ce a făcut și mi-a fost rușine inițial eu, ca copil, să îl trag pe tatăl meu la răspundere. Dar na, mi-am luat inima în dinți și am făcut-o. Cel mai tare m-a durut atunci că acea persoană era mai mică ca mine cu un an și avea și doi copii. Și îmi era și milă de ea, că era tare amărâtă. Nici nu îmi imaginam vreodată că se poate întâmpla așa ceva”, a mărturisit Andreea Tonciu.

Cât l-a costat pe tatăl Andreei Tonciu să fie iertat

Într-o încercare de a-și recâștiga fiica și de a-și repara greșeala, tatăl vedetei i-a oferit acesteia o sumă uriașă de bani, dorind să o împace și să-i câștige iertarea. Deși gestul nu a șters suferința provocată, Andreea spune că l-a apreciat ca pe un semn de asumare a greșelii.

„Ca să nu mai fiu supărată, tatăl meu mi-a virat atunci în cont 60.000 de euro. Dar, chestiile astea nu poți să le uiți, m-au afectat atât de tare și pe mine și pe mama. Cu siguranță nu o să uite niciodată”, a mai spus fosta asistentă tv.

