„Zilele astea datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, DAR MAI ALES ACTRIȚĂ ??? În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea…aceea de ARTIST ♥️”, a scris Oana Zăvoranu pe contul de socializare.

Oana Zăvoranu este gata să își lanseze propria colecție de haine. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, în care le-a mărturisit fanilor cât este de nerăbdătoare să vadă rezultatul.

„Întotdeauna m-am simțit bine în pielea mea și am știut vibe-ul pe care trebuie să îl aibe hainele că să îmi reprezinte stilul…în curând veți putea vedea prima mea colecție vestimentară Oana Zăvoranu ? O să va placă sigur, mă reprezintă pentru că este făcută de mine 100% și o să puteți simți toate cele care îmi iubiți stilul, că puteți să fiți că mine!♊️ Să nu uitați însă, că atitudinea este ESENȚIALĂ ? Big LOVE ,Oana ?”, a scris Oana Zăvoranu pe Intagram.

