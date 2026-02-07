Survivor România, 7 februarie 2026. Faimoșii luptă cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii

Fiecare lipsă resimțită crește rezistența. Fiecare zi departe de familie și de confort îi face mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Survivor este show-ul care demonstrează că limitele pot fi depășite, atunci când crezi, ești motivat și muncești. Aseară a început o nouă săptămână, iar surprizele și provocările i-au ținut pe telespectatori în fața televizoarelor și i-au făcut să trăiască intens. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, competiția continuă și este mai acerbă ca niciodată!

Marian Godină, Andreea Munteanu, Maria Dumitru și CAV au lăsat deoparte greutatea exilului și au ajuns direct pe terenul de joc, unde presiunea se resimțea deja foarte tare, triburile dorindu-și cu ardoare victoria.

Faimoșii au câștigat recompensa și au avut parte de o masă copioasă

Faimoșii și Războinicii au demonstrat că sunt în cea mai bună formă a lor, au ajuns la best of, iar acolo și-au împărțit punctele și, pentru prima dată în sezon, s-au văzut față în față la ștafetă. Gabi Tamaș și Larisa Uță au devenit eroi, obținând punctul decisiv, care le-a adus o masă copioasă lor și colegilor.

Presiunea rămâne tot pe echipa roșie, în ciuda victoriei de ieri! Dacă recompensele par să fie mereu de partea lor, jocul de imunitate rămâne miza principală! Astăzi, nu vor să mai accepte cuvântul înfrângere și vor să-i vadă pe Războinici adunând conflicte și decizii importante.

De cealaltă parte, albaștrii au știut mereu să se motiveze la lupta pentru rămânerea în competiție. Le va mai ieși încă o dată, în ciuda faptului că iar nu au mâncat decât resursele limitate?

În doar câteva ore, conflictele trebuie uitate, iar jocul prioritizat! Cine va ridica mâna sus de victorie și cine va ajunge la lupta pentru imunitatea personală?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

