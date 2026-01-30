Cea care a anunțat că Tal Berkovich a murit a fost Alina Pușcău, care era bună prietenă cu fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. În celebrul show culinar de la Antena 1, cele două au apărut împreună.

Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit în Israel

„Prietena mea cea mai bună Tal Berkovich a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult «sora mea mai mică». Te iubesc atât de mult! Îmi pare rău că nu am putut fi acolo pentru tine. Transmit condoleanțele familiei. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a scris Alina Pușcău pe Instagram, la story.

Apoi, fosta concurentă de la „Asia Express” a revenit cu un nou mesaj, de această dată postat în feed, pe aceeași rețea de socializare.

„Mi-au salvat viața și nu voi uita niciodată asta. Datorită ție sunt aici. Datorită ție știu cum arată dragostea adevărată și prietenia reală. Te voi purta mereu în sufletul meu. Sincere condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace”, a postat Alina Pușcău, alături de câteva fotografii și filmulețe în care apare alături de Tal Berkovich.

Ce a postat Tal Berkovich pe Instagram înainte de accidentul auto

Cu doar câteva ore înainte să moară într-un accident de mașină, Tal Berkovich postase pe Instagram, la story, o fotografie prin care își anunța cei aproape 15.000 de urmăritori că a ajuns acasă.

„#home” (n.r. – „Acasă”) a fost mesajul pe care fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” l-a scris peste fotografia postată pe Instagram, la story.

Din câte se pare, Tal Berkovich mersese să-și viziteze mama, însă a murit în urma unui accident produs între un autoturism și un camion, la intersecția Telalim, în regiunea Neghev din Israel.

„Am văzut un autoturism distrus complet, iar în interior era o femeie de aproximativ 40 de ani, inconștientă, cu traumatisme extrem de severe. În timpul operațiunilor de descarcerare efectuate de pompieri, am realizat evaluările medicale necesare, însă, din păcate, rănile erau incompatibile cu viața și nu am putut decât să constatăm decesul”, a spus un paramedic al serviciului de urgență Magen David Adom (MDA), Anas Al Aasam.