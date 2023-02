„Întotdeauna, mai ales în ultima vreme sunt foarte mulțumită sufletește. Eu nu vorbesc niciodată despre viața personală. Nu mă afișez niciodată cu vorbe care să denote că aș fi sau nu îndrăgostită. Sunt când vreau, cred că am căpătat o libertate care a venit cu vârsta, cu înțelepciunea”, a declarat Tania Budi pentru Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Vedeta a precizat că, în prezent, este mult mai curtată acum decât era în tinerețe. „Sunt curtată acum decât am fost când eram puștoaică.”, a mai adăugat Tania Budi.

„Toate greșelile au fost cu un scop. Scopul a fost să mă duc înspre ce îmi trebuie mie.”, a mai susținut vedeta.

Cu ce se ocupă Tania Budi acum

Într-un interviu pentru unica.ro, acordat anul trecut, Tania Budi a spus cu ce se ocupă, dar și cine e partenerul ei de nădejde.

Tania Budi îl are drept partener pe fratele ei, Ionuț. Împreună dețin mai multe afaceri la Constanța, dar și cluburi. Vedeta spune că muncește, dar și petrece. „Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club”, a declarat Tania Budi.

Și a continuat: „Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”, a mai spus vedeta pentru unica.ro.

Chiar dacă are o răspundere mare pentru afacerile ei, Tania Budi gestionează totul cu calm, fără stres. „Stresul ți-l faci, cuvântul stres nici nu-mi place să-l pronunț. Trebuie să ai forță, trebuie să știi exact când pui punct la ceva ce îți ia din energia pe care poți să o dai unde e ceva constructiv pentru tine”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

