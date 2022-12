Tania Budi îl are drept partener pe fratele ei, Ionuț. Împreună dețin mai multe afaceri la Constanța, dar și cluburi. Vedeta spune că muncește, dar și petrece. „Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club”, a declarat Tania Budi.

Și a continuat: „Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”, a mai spus vedeta pentru unica.ro.

Chiar dacă are o răspundere mare pentru afacerile ei, Tania Budi gestionează totul cu calm, fără stres. „Stresul ți-l faci, cuvântul stres nici nu-mi place să-l pronunț. Trebuie să ai forță, trebuie să știi exact când pui punct la ceva ce îți ia din energia pe care poți să o dai unde e ceva constructiv pentru tine”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

Detalii din viața Taniei Budi, una dintre cele mai frumoase crainice TV ale anilor 90

Tania Budi are 54 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și sexy crainice tv ale anilor 90. Chiar dacă în general este o persoană discretă și evită să dea detalii din viața ei, aceasta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, în care a vorbit despre începuturile ei în televiziune.

„M-am dus în audiență la directorul de atunci al Antenei, dumnealui m-a trimis să dau o probă cu doamna Doina Anastasiu, am dat-o, iar a doua zi m-au anunțat că sunt angajată. Eu aveam mare încredere în calitățile mele, mi se părea, în special, că am o voce bună, dicție, dar și o prezență OK.

Eram timidă și timorată. Multă lume m-a îndrăgit de la început, altă lume deloc. Ca în viață. Am cunoscut și mai bine bârfa la adresa mea (în sens invers nu a existat niciodată), dar și admirația multor oameni”, a spus Tania Budi pentru revista VIVA!

Tania Budi a fost mulțumită și fericită că a făcut ceea ce i-a plăcut și a scos și bani frumoși din asta.

„Fiind foarte tânără îmi plăcea că lumea începuse să mă recunoască. Lucru care nu știu dacă îmi mai place prea tare în ziua de azi. (zâmbește) Eram chemată să prezint multe spectacole, am prezentat de două ori Cerbul de Aur și datorită faptului că apăream la TV am obținut și un rol într-un film. Cel mai mare privilegiu era că făceam ceea ce îmi plăcea și câștigam și bani din asta (…)”, a mai adăugat ea.

Nu e căsătorită

De-a lungul anilor, Tania Budi a avut relații cu bărbați celebri din showbiz-ul românesc, una dintre cele mai de notorietate povești de dragoste fiind cea cu Dan Bittman, solistul trupei Holograf. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars acum 5 ani, Tania Budi a mărturisit că nu are gânduri de măritiș.

„Îmi doream o rochie de mireasă neagră la un moment dat. Cred că ăsta este unul dintre visele pe care le aveam în copilărie. Nunţile mi se par ridicole. Tradiţia e tradiţie, dar chestia cu mireasa, masa… eu am depăşit momentul ăsta. Dacă va fi vreodată să se întâmple, momentan nu e ceva ce e în planul meu foarte apropiat”, a declarat Tania Budi.

„Eu sunt o fire cam rebelă, iar în momentul în care am o legătură cu cineva, îmi place ca fiecare să-şi ia timpul lui. N-aş vrea ca prietenul meu să stea şi să se uite, să nu cunoască pe nimeni. În cercurile apropiate, mergem împreună, dar aşa, la evenimente publice, nu. Bărbaţii sunt mai posesivi şi din păcate sunt momente în care se simte dat la o parte, poate nu se mai simte atât de bărbat cum aş vrea eu şi e un lucru care nu îmi convine nici mie şi nici lui, aşa că mai bine reglăm altfel lucrurile”, a mai spus ea.

