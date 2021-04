Tatăl Andreei Bălan, atac dur la adresa Andreei Antonescu. „Toate mizeriile astea nu le-a povestit”

În urma declarațiilor făcute de Andreea, Săndel Bălan și Andreea Antonescu au avut un schimb de replici neașteptate. Impresarul a trimis un mesaj, prin intermediul lui Dan Capatos, pe care acesta l-a citit în direct.

„Ea vorbește frumos despre greșelile ei, dar nu și despre ale altora. Luau 1.000 de dolari și ăștia se împărțeau la doi. 100.000 de dolari am câștigat, adică vreo 70 de mii de euro, bani care au fost investiți înapoi.

Am cumpărat un apartament, două mașini, clipuri făcute, filmări, pe ele au fost banii. Am fost în concediu, dar ea a zis că nu am fost nicăieri. Nu înțeleg de ce și-a murdărit familia cu declarațiile ei.

N-a spus că s-a tăvălit cu Iustin din Mizil și de-aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în Playboy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit. I-am făcut imagine frumoasă.

A spus că noi le întărâtăm pe ele, când ele se certau la toate evenimentele și Antonescu o jignea pe Andreea că nu are voce și e doar dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a spsus Săndel Bălan, citat de Dan Capatos, la Xtra Night Show, citat de Spynews.

Andreea Antonescu, invitată în platou, a preferat să răspundă în spirit de glumă și cât mai discret posibil, pentru a nu da curs unor situații neplăcute.

„Partea cu relația pe care am avut-o mi-o asum. Dar domnu Dan, de ce m-ai convins să pozez în Playboy, ca să se destrame trupa?

Acuma, fiecare are dreptul să facă ce vrea, eu sunt o persoană care și-a asumat ce a făcut și îmi asum în continuare, pentru că am făcut o grămadă de greșeli și am învățat din ele, poate că o să le mai fac. Nu o să stau să comentez punctele de vedere ale altei persoane.

Pe domnul Bălan îl respect strict pentru că e tatăl Andreei, pentru că, la un moment dat, și-a pus umărul în trupa Andre”, a spus Andreea Antonescu, la Antena Stars.

