De Florian Gheorghe,

Varniote senior e pictor, autor a zeci de lucrări outdoor și unul dintre primii români care au creat tablouri în relief și graffiti 3D. L-ar fi vrut artist plastic și pe fiul lui și a încercat să-l formeze în acest sens, arătându-i că poți să ai succes și în liniștea unei galerii de artă, nu doar pe scena discotecii. Însă n-a reușit să-l abată de la muzică.

„Kenny, tata, mi-a arătat ambele meserii, și pictura, și muzica, apoi m-a lăsat să aleg. Am ales muzica, după ani în care am pictat mult. Încă mai petrec timp în fața șevaletului, însă demersul meu are acum doar un rol de relaxare. Mă bucur că tata își duce munca mai departe și se bucură de apreciere în lumea iubitorilor de artă”, ne-a mărturisit Rareș, compozitor al multor succese muzicale difuzate „la greu” de radiourile românești.

Rareș nu lipsește de la nici un vernisaj de-al tatălui său. Recent, s-a rupt de platane și i s-a alăturat într-una din cele mai cunoscute galerii de artă din București, Centrul Cultural Hanul Gabroveni, unde Kenny Varniote a expus, în cadrul evenimentului „Arta sculpturală”, lucrări în ulei realizate într-o tehnică foarte grea, în relief.

Artistul, care este și profesor de pictură în Roman, ne-a mărturisit că nu e deloc trist că fiul lui a ales alt drum în viață, deși, desigur, i-ar fi plăcut mult să-i calce pe urme. „Sunt fericit de drumul ales de Rareș. Eu nu duc lipsă de elevi. La Roman am o clasă de copii care lucrează în stilul meu”, ne-a spus el.

Citeşte şi:

Ioana Ginghină, după divorțul de Alexandru Papadopol: „Sunt curtată și îmi place. Nu mă grăbesc să aleg pe cineva”

GSP.RO Mesajul lui Ştefan Bănică după ce a apărut poza cu el şi Alexandra Măceşanu

Unica.ro Andreea Bălan s-a măritat ÎN SECRET! Prima imagine cu artista în rochie albă

Viva.ro Anunțul a fost făcut: Michelle și Barack Obama au divorțat! Motivele sunt dureroase... Se pare că cei doi s-au separat de mult!