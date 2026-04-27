„Operațiunea Jupiter”: Rețea de site-uri de știri clonate, destructurată după percheziții în Gorj

Polițiștii din Gorj au descins la mai multe adrese într-un dosar ce vizează persoane suspectate că au construit o rețea extinsă de site-uri clonate.

Potrivit autorităților, rețeaua a funcționat în perioada 2023 până în prezent și s-a bazat pe un mecanism de tip „site-uri oglindă”. Conținutul era preluat automat prin fluxuri RSS și publicat pe diverse site-uri ce imitau publicații locale, fără a cita sursa.

Poliția Gorj a efectuat cinci percheziții la domiciliile și sediile persoanelor implicate, fiind vorba atât de persoane fizice, cât și juridice. Aceste activități ilegale vizau generarea de trafic online și obținerea unor câștiguri financiare, încălcând astfel legislația privind drepturile de autor.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 27 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Gorj, la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice.

Din cercetări a reieșit că, din anul 2023 și până în prezent, acestea ar fi implementat și exploatat o rețea de site-uri de tip „știri”, prin intermediul cărora ar fi preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei. Activitatea infracțională a constat în crearea unui mecanism de tip «site-uri oglindă», prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală”, a transmis Poliția Română într-un comunicat.

Un tânăr din Târgu Jiu administra peste 120 de site-uri de știri clonate

Surse citate de Antena 3 CNN susțin că unul dintre suspecți ar fi gestionat peste 100 de domenii online. Tânărul ar fi creat și adminstrat o infrastructură online extinsă, înregistrând aproximativ 120 de domenii, toate construite pe același model.

Acestea foloseau sintagma „știri” asociată cu numele unor județe sau localități, cum ar fi știridingorj.ro, știridelavrancea.ro sau știridintulcea.ro, pentru a crea impresia unor publicații locale independente.

În acest caz, se efectuează cercetări pentru infracțiuni prevăzute de art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili amploarea prejudiciului și implicarea altor persoane în această rețea de clonare a site-urilor de știri.

