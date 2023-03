Au început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmărit în curând, la Antena 1. Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă şi foarte, foarte multe surprize. 8 cupluri de artişti unul şi unul au spus „DA” spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi în curând pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

„Sunt bucuroasă să vă anunţ că am început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din România. Abia aşteptăm să vă arătăm ce se întâmplă pe platoul de filmare, să descoperiţi artiştii care deja se bucură de nişte transformări absolut fabuloase! Avem foarte, foarte multe surprize, dar deocamdată nu vă putem spune mai mult! Fiţi cu ochii pe noi!”, a declarat prezentatoarea transforming show-ului, Alina Puşcaş.

La rândul lui Pepe dezvăluie: „Doar din ce am văzut până acum vă spun sigur că se anunţă un sezon cu totul şi cu totul special, pontos, cu concurenţi unul şi unul, artişti îndrăgiţi puşi pe distracţie şi dornici să se arunce cu toată bucuria în jocul acesta! Să vedeţi întrecere între ei ce o să fie! Şi câte noutăţi v-am pregătit! În acest moment, pot să vă spun că doar scena şi Zarug au rămas aceiaşi! Şi, evident, eu şi Alina!”.

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit în această primăvară pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Wrs şi Emilian, câștigătorii sezonului 18 „Te cunosc de undeva!”

Cele patru cupluri de artişti care au luptat în finala transforming show-ului de la Antena 1 au fost Emi şi Cuza (câştigătorii celui de-al 17-lea sezon), Jo şi Liviu, Wrs şi Emilian şi Connect-R şi SHIFT. Nu doar echipele finaliste au făcut spectacol în finala „Te cunosc de undeva!”, ci şi colegii lor nefinalişti, care au performat în afara concursului. Punctajul lor a început de la 0, iar cele patru echipe de finaliști au primit puncte de la jurații „Te cunosc de undeva!”, de la echipele care nu au intrat în marea finală și de la publicul prezent în sală.

Prima echipă finalistă care a intrat pe scenă a fost cea formată din Emi şi Cuza, care au primit o piesă care a necesitat o super tehnică vocală – Hozier cu Take Me To Church. În continuare, Connect-R şi SHIFT i-au emoţionat pe toţi cei prezenţi pe platoul de filmare cu piesa Ill Be Missing You, interpretată de Sting şi Puff Daddy. Cei doi artişti au dedicat momentul lor în memoria regretatului artist NOSFE. De mari emoţii n-au scăpat nici Jo şi Liviu Teodorescu, ce au primit la ruletă unul dintre cele mai mari nume ale muzicii rock – Steven Tyler de la Aerosmith cu piesa I dont want to miss a thing. Ultima transformare le-a aparţinut lui WRS şi Emilian, care au avut de interpretat o piesă foarte grea din punct de vedere vocal şi care i-a scos din zona de confort – Disturbed – The Sound of Silence.

Misiunea juraţilor a fost mult mai grea de această dată, deoarece miza a fost mult mai mare. După ce şi-au anunţat notele, a venit rândul concurenţilor să acorde cele 5 puncte, pentru ca la final, publicul să joace şi el un rol important în alegerea câştigătorilor celui de-al 18-lea sezon. Wrs şi Emilian au fost desemnaţi câştigători, în aplauzele tuturor celor aflaţi pe platoul de filmare.

„Mulţumim că ne-aţi cooptat în această echipă minunată. Am învăţat foarte multe de la voi! Am fost martor la nişte momente live care m-au schimbat ca persoană şi ca artist pentru totdeauna!”, a dezvăluit WRS după aflarea verdictului, în vreme ce Emilian a completat: „Ne bucurăm din suflet că am reuşit să câştigăm sezonul cu numărul 18. Nu îmi vine să cred, abia peste câteva zile cred că voi realiza cu adevărat ce s-a întâmplat aici. Vă iubesc pe toţi şi de la fiecare dintre voi cred că am învăţat câte ceva! Și sunt foarte mândru de tine, WRS!”. Cei doi artişti au donat premiul în valoare de 15.000 de euro pentru o cauză nobilă şi şi-au adjudecat în palmares trofeul „Te cunosc de undeva!”.

