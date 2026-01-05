După o colaborare de peste un deceniu, Diana Bart, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune, a anunțat că se desparte de Prima TV. Bruneta va face pasul către Antena Stars, unde va prezenta emisiunea „Xtra Night Show”, alături de Andrei Ștefănescu, completând astfel lista vedetelor mari ale postului.

Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, Diana Bart a început la postul local RTT Brașov, între 2004 și 2008, înainte de a deveni parte din echipa PRO TV. Aici a activat ca reporter, prezentator și corespondent al Știrilor PRO TV între 2008 și 2012. După o scurtă experiență la Digi 24, unde a prezentat jurnalul de la ora 23.00, Diana și-a găsit locul la Prima TV, în mai 2013, unde a rămas timp de 13 ani.

Pe parcursul colaborării sale, Diana Bart a prezentat numeroase proiecte, de la știri generale, până la emisiuni de divertisment precum Focus Monden, Click și Focus Magazin. Experiența și profesionalismul său au făcut-o una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri ale televiziunii românești.

Mutarea la Antena Stars reprezintă o nouă provocare pentru prezentatoare, care și-a dorit să exploreze noi proiecte și să își aducă aportul într-un format dinamic și apreciat de public.

Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor

Diana Bart a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a decis să pună punct unei căsnicii care a durat opt ani. Anul 2025 a adus o schimbare majoră pentru vedetă, care a divorțat de Mihai Dumitrescu, tatăl copiilor ei, alegând să vorbească abia recent despre motivele care au condus la această decizie dureroasă.

„Eu am început să spun ceea ce simt, ceea ce îmi lipsește, cum resimt eu un gol emoțional. (…) Cumva, am tot zis, luați și de cotidianul acesta în care suntem ocupați cu munca, suntem ocupați cu copiii și uităm de noi. (…) Cumva a fost decizia mea, că eu am fost mai asumată să o spun. Dar a fost o decizie venită din partea amândurora, în care amândoi ne simțeam cumva distanți, diferiți”, a declarat Diana Bart, în podcastul lui Jorge.

În timp, a realizat că ea și Mihai Dumitrescu aveau perspective diferite asupra vieții și că nu se mai regăseau cu adevărat în căsnicia lor. Conexiunea firească dintre doi parteneri se pierduse, iar acest lucru devenise tot mai evident cu mult înainte de divorț. Diana Bart a dezvăluit că ajunsese într-un punct în care nici măcar nu mai dormea împreună cu soțul ei, un semn clar al distanței emoționale care se instalase între ei.

„Atât am fugit și ne-am pierdut în alte lucruri, până nu am mai reușit să ne conectăm. Și asta mi se pare extrem de trist! Vezi că și celălalt trage mai mult sau insistă să repare lucrurile, dar cealaltă parte nu simte că mai poate fi ceva reparat. Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”, a mai declarat Diana Bart.

