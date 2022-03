Teo Trandafir are o relație extraordinar de frumoasă cu fiica ei, Maia. Cele două vorbesc orice și se sfătuiesc în fiecare decizie pe care o iau. Maia, care peste doar câteva luni va împlini vârsta de 18 ani, este o tânără educată, cu mult bun simț, empatică și cu o inteligență sclipitoare. Vedeta de la Kanal D a avut grijă să-i insufle fiicei sale cele mai solide și bune principii.

Peste doar două luni, Maia va fi majoră, iar Teo Trandafir se pregătește pentru momentul în care aceasta va alege să plece la studii. Fiica prezentatoarei de la „Teo Show” își dorește să meargă la o facultate în afara țării, ceea ce înseamnă că va locui separat de mama ei.

„Nu am nici cea mai mică idee cum va fi după ce va împlini 18 ani, am stat și m-am gândit la asta. Ea probabil va pleca și despărțirea asta geografică va impieta cumva asupra intimității relației noastre, dar nu avem ce să facem. Nu pot să o țin în casă pentru că eu vreau să o am alături. Nu mi se pare corect. Om trăi și om vedea”, a declarat Teo Trandafir, pentru EGO.ro.

„Mi se pare egoist să mă gândesc la o alternativă să îi spun să nu plece, ca să nu sufăr eu”

Deși despărțirea va fi una grea, prezentatoarea de la Kanal D nu își dorește să îngrădească libertatea fiicei sale sau să pună o barieră dorințelor sale doar pentru a o avea lângă ea. Chiar dacă nu au fost niciodată separate, Teo Trandafir își dorește ca Maia să își urmeze visul și să facă ceea ce o face fericită.

„Nu sunt eu prima, nici ultima și nu pot schimba ceva. Mi se pare egoist să mă gândesc la o alternativă să îi spun să nu plece, ca să nu sufăr eu. Ar fi inuman. Are visul ei și este firesc să și-l urmeze. Așa cum am făcut toți. Până la urmă și eu am plecat de acasă”, a mai povestit Teo Trandafir.

Vedeta consideră că nimeni și nimic nu le poate schimba legătura strânsă pe care o au. Teo Trandafir și Maia sunt cele mai bune prietene, iar prezentatoarea vorbește de fiecare dată cu multă emoție despre fiica ei. Și-a dat seama că anii au trecut, iar copila ei se apropie acum de majorat, astfel că activitățile ei s-au schimbat în ultima perioadă.

„Mi se pare o prostie să pui unui copil de 18 ani niște ritualuri de la care tu nu te abați. Este în funcție de programul ei, de prietenii ei, cu cine vrea să iasă, cât vrea să stea. Dacă prietenii ei merg la munte, nu pot să spun stai cu mine ca să ținem ritualul. Au fost vremuri când aveam activități multe împreună, dar s-au dus…”, a mai povestit, râzând, Teo Trandafir pentru sursa mai sus menționată.

