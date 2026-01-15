Concertul „The Motans Simfonic” aduce în fața publicului piesele care au definit parcursul artistului, reinterpretate integral într-o formulă simfonică, alături de orchestră.

Concert simfonic pe 26 februarie 2026, la Sala Palatului din București

„Au fost mai multe momente în care am cântat piesele în versiuni diferite, iar de fiecare dată când le auzeam alături de orchestră simțeam cum prind o viață nouă. Și de fiecare dată îmi rămânea în minte gândul ăsta: într-o zi o să fac un concert simfonic la București! La început l-am tot amânat, ca un buton de snooze pe care-l tot apeși când ai prea multe pe cap. Doar că, în loc să dispară, a devenit din ce în ce mai prezent. Până a venit senzația aia pe care o știți: când amâni prea mult un lucru pe care ți-l doreai cu adevărat, dintr-odată îl vrei acum, în momentul ăsta!

Sincer, dacă găseam o sală liberă săptămâna viitoare, cred că îl făceam atunci. (n.r. – râde) Cea mai apropiată dată a fost 25 februarie 2026 și cu ocazia asta mai bifăm o premieră: primul concert The Motans la Sala Palatului. Sunt foarte entuziasmat și abia aștept să vă arătăm ce am pregătit”, a spus Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.

Concertul „The Motans Simfonic” este conceput ca o experiență muzicală completă, în care toate piesele sunt interpretate exclusiv în variantă simfonică. Publicul va redescoperi piesele preferate într-o formă amplificată emoțional, cu aranjamente speciale și o energie cinematică, gândite pentru această seară unică.

„The Motans Simfonic” nu este doar un concert, ci și o premieră absolută în cariera artistului: o întâlnire între universul pop și forța muzicii simfonice, într-un cadru emblematic.

Cine este The Motans

The Motans este unul dintre cei mai de succes artiști din industria muzicală românească și nu numai. Debutând în anul 2016 cu piesa „Tu”, artistul a ajuns repede la inima publicului prin hituri precum „Versus”, „Weekend”, „Poem”, „Jackpot”, „August” sau „Înainte să ne fi născut”. Toate aceste piese, precum și alte lansări de succes se regăsesc pe cele trei albume ale sale, „My Gorgeous Drama Queen”, „My Rhythm & Soul” și „Great Expectations”, care s-au vândut în mii de exemplare fizice.

De notat sunt și colaborările realizate de-a lungul carierei sale cu artiști de top, printre care Inna, Irina Rimes, Delia, Killa Fonic, Emaa sau Deliric, care au contribuit la diversitatea și complexitatea repertoriului său muzical.

Recent, colaborarea sa alături de Andra pentru piesa „Înapoi în viitor” a făcut senzație în rândul fanilor și a ajuns în Top 10 cele mai difuzate piese de la radio, unde a stat timp de nouă săptămâni.

Mai mult decât atât, artistul a lansat piesa „Regele Lumii”, îndrăgită de comunitatea sa și nu numai, dar și melodia „Rămâi cu bine”, care a fost timp de șase săptămâni în Top 10 Media Forest. În plus, The Motans a colaborat cu Tosh pentru „Tatuaje, Flori”.

Anul 2026 se anunță unul plin de surprize și evenimente speciale. Pe lângă pregătirile pentru primul său concert 100% simfonic, The Motans se pregătește și pentru un nou „Grand Concert” la Chișinău, programat pe 14 februarie 2026, la Chișinău Arena.

Aceste evenimente vor aduce publicului experiențe muzicale spectaculoase, reinterpretări unice ale pieselor preferate și ocazia de a simți energia și emoția pe care The Motans le transmite în fiecare reprezentație live.

