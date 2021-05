Cine a fost concurentul eliminat de la „Chefi la cuțite”. Surpriză pentru Florin Dumitrescu

Înainte de a fi eliminat, acesta i-a sugerat discret lui Florin Dumitrescu, juratul din a cărei echipă făcea parte, să-l trimită acasă și să-l păstreze pe Ciprian Antone în locul lui.

„Te-am văzut, mi-ai făcut și semn, dă-i, trimite-l pe om mai departe! Dar acum, după ce am auzit ce-ai gătit, sunt în dubii, să știi!”, i-a transmis Florin Dumitrescu lui Ciprian Antone, în timp ce discuta cu Theo Costache.

„Nu-mi pare rău! Nu-mi pare rău, pentru că am învățat chestii. Am lucrat cu oameni, m-am bucurat, am alergat, am transpirat și sub presiune și cu presiune pe mine.

Am plecat cu niște chestii și nu am ieșit primul și nici al doilea”, a declarat Theo Costache despre eliminarea sa, la Antena 1.

