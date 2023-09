În acest sezon, Theo Rose împarte scaunul de jurat alături de Horia Brenciu la Vocea României sezonul 11. Însă, nici bine nu au început filmările, căci Theo deja a avut deja parte de un moment emoționant. Vedeta a rămas fără cuvinte atunci când una dintre concurente a cântat o melodie specială.

„Plângem de proști, de emoții. O și știu pe Denisa(n.red. concurenta), ne-am întâlnit prin concursuri și festivaluri când eram amândouă mai mici. Piesa asta e piesa Doinei Spătaru, am înregistrat-o neștiind dacă o să pun cover-ul ăsta undeva, dar, în cele din urmă, am descoperit pentru ce am înregistrat.

A fost coloana sonoră a imaginilor cu nașterea lui Sasha. E o piesă extraordinară! M-a emoționat și piesa, și interpretarea ta… Mă bucur tare că ești aici! Cânți foarte frumos și sperăm să vii în echipa noastră și să reproducem emoția asta de câte ori o să avem ocazia”, a spus Theo Rose la Pro TV, potrivit Wowbiz.

„Eu plâng că ai plâns tu! Aici e foarte clar, ori plângem împreună, ori râdem împreună, facem totul împreună! Iar eu, fiind foarte atașat de ea și de familia ei, n-am ce să fac, să plâng cu ea! Doar nu o s-o las singură! Mie îmi plac lacrimile pe obraz direct, nu le mai șterg!”, a mărturisit Horia Brenciu.

Sezonul 11 vine cu noi schimbări în etapa audițiilor pe nevăzute!

Dacă anul trecut antrenorii aveau doar butonul care le oferea ocazia să-și blocheze colegii, iar aceștia nu mai puteau fi aleși de concurentul de pe scenă, acum a mai apărut un buton în joc, cel de MUTE. Această nouă opțiune le dă ocazia antrenorilor să folosească butonul împotriva colegilor care se întorc alături de ei la anumite momente.

Față de butonul „block”, acesta îi „lasă fără cuvinte” pe ceilalți antrenori, adică concurenții se pot duce la ei în echipă, însă ei nu au voie să vorbească pe toată durata momentului. Trebuie să-i convingă pe cei de pe scenă pe… „Mute”. „E foarte important că sezonul ăsta avem butonul ăsta. O să am și eu o clipă de liniște. Nu există pedeapsă mai mare pentru Brenciu decât ce i-am făcut eu!”, va spune Tudor după ce va apăsa noul buton.

