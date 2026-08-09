Dublă sărbătoare în acest weekend pentru Theo Rose și Anghel Damian. După ce ieri a fost ziua de naștere a cîntăreței, astăzi este sărbătorit celebrul regizor care împlinește 35 de ani.

Theo Rose: „Cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi”

Cei doi împart o potrivire aparte legată de datele lor de naștere, detaliu pe care cântăreața îl aduce în atenția comunității sale în fiecare an. Cifrele alăturate din calendar reprezintă pentru Theo Rose o dovadă a modului în care drumurile lor s-au intersectat perfect.

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„Noi suntem 8 și 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel. Eu sunt 8, tu ești 9. Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi. Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. La mulți ani, iubirea mea!”, i-a transmis artista soțului ei.

Mesajul plin de căldură a atras imediat reacția sărbătoritului. Anghel Damian a răspuns scurt în secțiunea de comentarii, mărturisindu-și la rândul său sentimentele: „Te iubesc!”.

Relația dintre Theo Rose și regizorul Anghel Damian continuă să fie una dintre cele mai apreciate din spațiul public românesc, cei doi construindu-și o familie armonioasă și sprijinindu-se reciproc atât pe plan personal, cât și profesional.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret în urmă cu 2 ani

Theo Rose și Damian Anghel s-au căsătorit în secret, în toamna anului 2024 și au împreună un băiat, Sasha, în vârstă de 3 ani.

Îndrăgita artistă Theo Rose și alesul inimii ei, Anghel Damian, s-au căsătorit într-o ceremonie discretă, departe de ochii curioșilor, într-un cadru de poveste. Cei doi îndrăgostiți au decis să organizeze un eveniment intim, la care au participat doar cei mai apropiați oameni din viața lor: părinții, frații și nașii.

Artista a strălucit într-o rochie de mireasă diafană, realizată din chiffon transparent, cu detalii fine din dantelă și mâneci bufante. Prețul rochiei, surprinzător de accesibil, a fost de doar 80 de euro, adică aproximativ 400 de lei. Theo Rose a demonstrat astfel că eleganța și simplitatea pot merge mână în mână, fără costuri exorbitante.

Theo Rose: „În 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn”

Artista a mărturisit că evenimentul a durat foarte puțin și că a fost un grătar în familie. „Da, repede, în 3 ore eram gata. Am mai făcut un grătar încă două ore. Și în 5 ore am terminat nunta cu totul, eram în pat, la somn,” declara pentru Cancan. Cât despre nașii aleși, Theo Rose a declarat: „Sunt niște oameni pe care noi îi vedem exemplari pentru noi, niște prieteni de familie. Sunt minunați.”



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