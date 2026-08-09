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Mesajul transmis de Radu Miruță

„8 cm câștigați la Cernavodă. Cel puțin alte 9 zile pentru Unitatea 2. Azi dimineață a fost prima măsurătoare după scufundarea barjelor în Dunăre și dragarea unor praguri: dupa ce ieri cota apei scăzuse cu 3 cm, azi dimineață, la Cernavodă, nivelul apei în ultimele 24 de ore a crescut cu 4cm. Prognoza ne spunea că scădem și azi cu 4 cm. Deci am câștigat 8 cm net. Asta ne duce cu funcționarea Unității 2 pentru cel puțin 9 zile, pe prognoza actuală”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

În continuarea mesajului, acesta a mulțumit celor implicați.

„Este un rezultat concret pentru care le mulțumesc celor implicați: domnului prim ministru pentru coordonare si sprijin în depășirea tuturor blocajelor, ANAR pentru soluție, Armatei și Transporturilor pentru implementarea ei! Jos pălăria și celor de pe vapoarele împingătoare și de dragaj, care au lucrat in continuu! Când există o problemă reală, nu avem nevoie de explicații despre de ce nu se poate. Avem nevoie de soluții și de oameni care să le pună în practică”, a mai spus Radu Miruță.

Scufundarea primelor două barje a durat aproximativ 11 ore și s-a terminat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01:00. În schimb, sâmbătă, operațiunea pentru celelalte două barje a fost finalizată mult mai repede, operațiunea încheindu-se în 7 ore, la 19.22.

„Procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a fost respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de Apele Române. Pentru această operațiune, au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, care au fost ajutate de ambarcațiunile AFDJ.” a scris pe Facebook Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Autoritățile au reluat scufundarea barjelor pe Brațul Bala vineri, 7 august, după ce joi operațiunea de pe Dunăre a fost amânată pentru a doua zi consecutiv. Reprezentanții ANAR au precizat că decizia a fost luată „din motive de siguranță”.



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